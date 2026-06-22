Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όταν τον εντόπισαν να τρέχει με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 195 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με το voria.gr, o νεαρός οδηγούσε το επιβατικό του όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, παραβιάζοντας προκλητικά το όριο ταχύτητας που στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οδηγική του συμπεριφορά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οχημάτων και των πεζών.