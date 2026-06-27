Τηλεφωνική απάτης σε βάρος μιας 86χρονης εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Καστρί Ηγουμενίτσας.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το ποσό των 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Το απίστευτο πρόσχημα και η μεθοδολογία των δραστών

Σύμφωνα με το thespro.gr, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην 86χρονη γυναίκα και συστήθηκε ψευδώς ως λογιστής.

Ο δράστης υποστήριξε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άμεσα υποχρεωτική αλλαγή του εθνικού νομίσματος, σε μια διαδικασία πανομοιότυπη με την παλαιότερη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Για τον λόγο αυτό, όλα τα παλαιά χαρτονομίσματα που είχε αποταμιευμένα έπρεπε να συγκεντρωθούν επειγόντως, ώστε να αντικατασταθούν με τα νέα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, οι δράστες κράτησαν σκοπίμως την 86χρονη εγκλωβισμένη στη τηλεφωνική γραμμή δίνοντάς της συνεχείς εντολές, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πειστεί ότι πρόκειται για μια απόλυτα νόμιμη κρατική διαδικασία.

Η ηλικιωμένη ακολουθώντας τα βήματα που της υπέδειξαν, έψαξε όλους τους χώρους του σπιτιού της και μάζεψε τις 200.000 ευρώ.

Έπειτα, τοποθέτησε όλο το χρηματικό ποσό μέσα σε μία σακούλα, έκλεισε τα παράθυρα του σπιτιού της, καθ’ υπόδειξη των δραστών και άφησε τη σακούλα στην αυλή.

Ο τηλεφωνικός «λογιστής» τη διαβεβαίωσε ότι ένας αρμόδιος υπάλληλος θα περνούσε να παραλάβει τα χρήματα για την αντικατάστασή τους.

Πράγματι, ένας συνεργός της σπείρας προσέγγισε την αυλή, άρπαξε τη σακούλα με τις 200.000 ευρώ και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση πριν το θύμα αντιληφθεί την παγίδα.

Μόλις η απάτη έγινε αντιληπτή, ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, απο την οποία διερευνάται έρευνα με σκοπό την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής ομάδας.