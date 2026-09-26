Συνελήφθη 58χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατηγορείται για επίθεση στη γειτόνισσά της, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδριάς.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης (24/09), η γυναίκα τοποθέτησε στην πόρτα του διαμερίσματος της γειτόνισσάς της, στην πολυκατοικία όπου διαμένει, χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό και έβαλε φωτιά σε αυτές, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ στη συνέχεια απείλησε την ιδιοκτήτρια της οικίας.

Σύμφωνα με το voria.gr, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Ιπποκρατείου, ενώ οι δύο γυναίκες φαίνεται να είχαν μεταξύ τους διαφορές.