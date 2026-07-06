Στο πένθος βύθισε την 115 Πτέρυγα Μάχης, αλλά και την Πολεμική Αεροπορία γενικότερα, η είδηση του θανάτου ενός 33χρονου αξιωματικού. Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Δευτέρας, 6 Ιουλίου, ενώ μετέβαινε στη μονάδα του στο Ακρωτήρι για να αναλάβει υπηρεσία.

Πρόκειται για τον Ανθυποσμηναγό (ΜΤ) Γιάννη (Ιωάννη) Μισσιούδη, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Π.Μ. στα Χανιά. Η μητέρα του αναμένεται να φτάσει στα Χανιά από τη Θεσσαλονίκη σήμερα.

Το σημείο της τραγωδίας:

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:45 το πρωί της Δευτέρας, σε μια στροφή στο Αρώνι, ένα σημείο που η τοπική κοινωνία έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως «καρμανιόλα».

Κάτω από συνθήκες που τελούν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος με κατεύθυνση προς το Ακρωτήρι συγκρούστηκε μετωπικά με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά, το οποίο επέστρεφε άδειο από τη ΔΕΔΙΣΑ.

Ο οδηγός του δημοτικού οχήματος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο παρέμενε μέχρι το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση σοκ.

Ο αξιωματικός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)

«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η θέση και οι ενέργειες του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα εκφράζοντας τη βαθύτατη οδύνη των αιρετών και των εργαζομένων για την απώλεια του νεαρού άνδρα από το τροχαίο που σημειώθηκε με όχημα του Δήμου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας. Παράλληλα με την έρευνα της Τροχαίας, βρίσκεται σε εξέλιξη και η προβλεπόμενη εσωτερική διαδικασία διερεύνησης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του εκλιπόντος, ο Δήμος ανακοίνωσε την αναβολή της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης «2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στο αλσύλλιο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.