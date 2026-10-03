Λυδία Παππά

«Παραλείψατε ουσιώδη διασωστική ενέργεια, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του» αναφέρεται στο κατηγορητήριο-καταπέλτη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που αντιμετωπίζουν την αναβαθμισμένη κατηγορία της ανθρωποκτονίας, με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Στο κατηγορητήριο κατά της γιατρού, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», αναφέρονται όλα όσα της αποδίδουν οι δικαστικές αρχές, όπως και στον κατηγορούμενο σύζυγό της:

«Στην Αθήνα, στα συστεγασμένα ιατρεία σας επί της οδού Καρνεάδου 11, στις 9.9.2026 και ώρα 14:00, από κοινού με τον συγκατηγορούμενό σου Η.Θ, ήτοι κατόπιν συναπόφασής σας και με κοινό δόλο, με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ως θεράποντες ιατροί, υποδείξατε στον Γιώργο Μαζωνάκη ιατρική θεραπεία διπλής διήθησης πλασμαφαίρεσης, με το μηχάνημα IN-300 της εταιρείας INUS, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία “Inuspheresis”, διαφορετική από την ενδεδειγμένη -κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης και τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ενδεδειγμένης ιατρικά- θεραπεία και πρόσφορο θεραπευτικό μέσο για τη διασφάλιση της υγείας του και έτσι προκάλεσες τον θάνατό του, τόσο ως συνέπεια των ενεργειών σου, όσο και των συνεχιζόμενων παραλείψεών σου, παρά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση που είχες».

Για τη Δικαιοσύνη μέτρησε πολύ η ιδιότητα των κατηγορούμενων ως γιατρών:

«Ο θανών απευθύνθηκε σε εσένα ιατρό άνευ ειδικότητας και τον συγκατηγορούμενό σου ιατρό-παθολόγο, προκειμένου να του παρέχετε τις ιατρικές υπηρεσίες σας και να του υποδείξετε την δέουσα θεραπευτική αγωγή, έργο που αναλάβατε, καταρτιζόμενης με τον τρόπο αυτό εκούσιας άτυπης προφορικής σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, σχετικών με την ιατρική φροντίδα και θεραπεία του παθόντος και την αντιμετώπιση της όποιας ιατρικής κατάστασής του. Ωστόσο, εσύ και ο συγκατηγορούμενός σου, αν και είχατε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ως ιατροί, δυνάμει της άτυπης προφορικής σύμβασης αλλά και εν γένει της ιατρικής σας ιδιότητας, να του υποδείξετε την ενδεδειγμένη κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης και τους κοινώς παραδεδειγμένους κανόνες της θεραπεία, τα πρόσφορα θεραπευτικά μέσα για τη διασφάλιση της υγείας του και παρά τη διενέργεια από εσάς θεραπείας μη αναγκαίας, με πρόθεση και ευρισκόμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παραλείψατε ουσιώδη διασωστική ενέργεια, με αποτέλεσμα εξαιτίας της παραλείψεώς σας αυτής να επέλθει ο θάνατός του αν και γνωρίζατε ότι αυτός ήταν δυνατό να επέλθει λόγω της παραλείψεώς σας».

«Παράνομη, ιατρικά δεοντολογική και αντιεπιστημονική συμπεριφορά. Δεν κάλεσατε το ΕΚΑΒ»

Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι για τουλάχιστον 60 λεπτά οι δύο γιατροί προτίμησαν να μην καλέσουν το ΕΚΑΒ:

«Εσύ και ο συγκατηγορούμενός σου, υπολογίζοντας από τη μία πλευρά τον κίνδυνο ζωής που αντιμετώπιζε άμεσα ο Γιώργος Μαζωνάκης και από την άλλη τον κίνδυνο να καταστραφείτε προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά, αν γινόταν γνωστή η παράνομη ιατρικά αντιδεοντολογική και αντιεπιστημονική συμπεριφορά σας, εμφορούμενη από πλήρως ιδιοτελές κίνητρο, δεν καλέσατε το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου είναι απολύτως έμπειροι στη διαχείριση κρίσιμων και επειγόντων περιστατικών, ενώ, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, η άφιξή τους θα γινόταν απολύτως άμεσα, παρά προτιμήσατε να το αποσιωπήσετε για τουλάχιστον 60 λεπτά καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εμφανίζει παύση θεραπείας στις 15:22 ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21 αντί να το καλέσετε με την πρώτη ένδειξη επιπλοκής, παραβλέποντας και το γεγονός ότι ακόμα και σε επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού, ο ασθενής θα έπρεπε να λάβει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με τον τρόπο αυτό, προκειμένου να μη γίνει γνωστό το περιστατικό, προτιμήσατε να το διαχειριστείτε σε χώρο μη κατάλληλο, από ανθρώπους δηλαδή εσάς και το νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρείου, χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση, χωρίς τα ειδικά φάρμακα και εργαλεία που απαιτούνταν για την αντιμετώπισή του, ενώ γνωρίζατε πλέον τον θανάσιμο κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο ασθενής σας και συμβιβαστήκατε με αυτό, προτάσσοντας το δικό σας μέλλον και αδιαφορώντας για τον ασθενή σας».