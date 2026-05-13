Ένταση σημειώθηκε ανατολικά της Αστυπάλαιας, όταν τουρκικό πλοίο επιχείρησε να παρεμποδίσει τις εργασίες του πλοίου πόντισης καλωδίων «Ocean Link».

Σε απόσταση επτά μιλίων ανατολικά της Αστυπάλαιας, τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε το «Ocean Link», εκπέμποντας προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου (hailing). Οι Τούρκοι αξίωσαν την απομάκρυνση του σκάφους, ισχυριζόμενοι πως αυτό βρισκόταν «εκτός δικαιοδοσίας».

Η απάντηση υπήρξε ακαριαία από την ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία έπλεε στην περιοχή επιτηρώντας τις εργασίες. Το πλήρωμα της φρεγάτας ξεκαθάρισε προς την τουρκική πλευρά πως το πλοίο βρίσκεται κανονικά «εντός δικαιοδοσίας», απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις.

Παρά τη λεκτική παρενόχληση και την παρουσία του τουρκικού σκάφους, το «Ocean Link» συνέχισε απρόσκοπτα το έργο του. Δεν υπήρξε περαιτέρω κλιμάκωση πέραν της φραστικής αντιπαράθεσης.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων προκλήσεων, καθώς ένα παρόμοιο σκηνικό είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και τον περασμένο Ιανουάριο.