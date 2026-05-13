Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/5, στο παραθαλάσσιο Μπράιτον της νότιας Αγγλίας, όταν οι αρχές εντόπισαν τα πτώματα τριών γυναικών στη θάλασσα, σε μια υπόθεση που παραμένει μέχρι στιγμής ανεξήγητη και έχει προκαλέσει σοκ στη βρετανική κοινή γνώμη.

Η αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση περίπου στις 05:45 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορές για τρεις γυναίκες που βρίσκονταν στη θάλασσα κοντά στη Madeira Drive, στην ανατολική πλευρά της παραλιακής ζώνης του Μπράιτον. Λίγη ώρα αργότερα, οι σοροί τους ανασύρθηκαν από το νερό.

Στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή αστυνομίας, ακτοφυλακής, σωστικών λεμβών του RNLI, ασθενοφόρων και ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, στην περιοχή έσπευσαν ομάδες διάσωσης από το Shoreham, το Newhaven, το Littlehampton και το Birling Gap, ενώ η παραλιακή ζώνη αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο αρχιφύλακας της αστυνομίας του Σάσεξ, Adam Hays, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό», τονίζοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη «ταχύτατες έρευνες» τόσο για την ταυτοποίηση των τριών γυναικών όσο και για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα ηλικίες, υπηκοότητες ή οποιοδήποτε στοιχείο που να φωτίζει την υπόθεση.

Το βρετανικό δίκτυο ITV μετέδωσε ότι η παρουσία των σωστικών συνεργείων παρέμενε έντονη για ώρες μετά την ανάσυρση των σορών, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές μεγάλης κινητοποίησης κατά μήκος της παραλίας.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές αποφεύγουν να συνδέσουν την υπόθεση με εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα, κρατώντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Παράλληλα, κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Η υπόθεση κυριαρχεί ήδη στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Μπράιτον είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες παραθαλάσσιες πόλεις της χώρας και τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια.

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ώρες σε νεότερες ανακοινώσεις, καθώς εξετάζονται καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα.