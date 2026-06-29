Μια απρόσμενη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) στην περιοχή Βούστρι του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, όταν ένας 40χρονος τοπογράφος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή και διαμονή από την Άρτα, απασχολούνταν σε εταιρεία που έχει αναλάβει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, στην ευρύτερη περιοχή των Ακαρνανικών Ορέων.

Η μοιραία στιγμή και η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το εργατικό δυστύχημα συνέβη όταν ο 40χρονος καταπλακώθηκε από φερτά υλικά κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες. Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας έσπευσαν στο εργοτάξιο προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ελπίζοντας σε ένα αίσιο τέλος.

Δυστυχώς, οι ελπίδες εξανεμίστηκαν όταν ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής στον χώρο εργασίας.