Μία πολύ σοβαρή αποκάλυψη έγινε σήμερα στη Βουλή, καθώς από έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που αναγνώστηκε εντός της αιθούσης της Ολομέλειας, προκύπτει ότι το ΝΣΚ δήλωνε άγνοια για τη δικογραφία των Τεμπών και ζητούσε σε περίπτωση παράστασης με λειτουργό το ίδιο το Συμβούλιο «να ενημερωθεί έγκαιρα».

Το έγγραφο του ΝΣΚ απευθυνόταν προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, την περίοδο που εκείνος ήταν Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Αυτό ανάμεσα σε άλλα ανέφερε πως δεν είχε πρόσβαση εν γένει στη σχηματισθείσα δικογραφία επί των κατηγορητηρίων, ενώ επισήμαινε ότι «σε περίπτωση υποβολής αιτήματος παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας με λειτουργό το ΝΣΚ, τότε το αίτημα αυτό να περιέλθει έγκαιρα στο ΝΣΚ μαζί με τα στοιχεία του σχετικού φακέλου».

Πώς έγινε η αποκάλυψη στη Βουλή

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται σήμερα στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τη «θέση του Ελληνικού Δημοσίου στην Δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας».

«Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών είναι σε εξέλιξη. Το Δημόσιο παρίσταται στην δίκη. Η δικαιοσύνη αποδίδεται από τα δικαστήρια. Το Δημόσιο και η κυβέρνηση δεν απονέμουν δικαιοσύνη» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας στην ερώτηση, προσθέτοντας ότι το πως προσδιορίσθηκε η θέση του Δημοσίου στην Δίκη των Τεμπών το έχει απαντήσει ο ίδιος ο προκάτοχός του Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον περασμένο Μάιο σε Επίκαιρη Ερώτηση που του είχε καταθέσει η ίδια η Ζ. Κωνσταντοπούλου και η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια.

Ο Γ. Κώτσηρας, πάντως, κατέθεσε στα πρακτικά και το έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που ζήτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου με την Ερώτησή που του υπέβαλλε για να το αξιολογήσει, όπως εκείνη κρίνει.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου, διαβάζοντας το έγγραφο του ΝΣΚ που κατέθεσε ο κ. Κώτσηρας, είπε πως από το περιεχόμενό του δεν προκύπτει ότι το ΝΣΚ ήταν εκείνο που ζήτησε να παραστεί το Δημόσιο μόνο κατά των τεσσάρων από τους 36 κατηγορουμένους.

Αυτό, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου «είναι μια φοβερή αποκάλυψη».

Από το έγγραφο αυτό, σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αυτό που απορρέει είναι ότι το ΝΣΚ γνωστοποιούσε στον κ. Κυρανάκη ότι «δεν είχε πρόσβαση εν γένει στην σχηματισθείσα δικογραφία και επί των κατηγορητηρίων», ενώ μάλιστα του επισήμαινε ότι «σε περίπτωση υποβολή αιτήματος παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας με λειτουργό το ΝΣΚ, τότε θα πρέπει το αίτημα αυτό να περιέλθει έγκαιρα στο ΝΣΚ μαζί με τα στοιχεία του σχετικού φακέλου για να προετοιμαστεί».

Με αφορμή τα παραπάνω η Ζ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο «για μια ενέργεια βαρύτατης ποινικής και κοινωνικο-ηθικής απαξίας, για υπόθεση υπόθαλψης και συγκάλυψης για την οποία θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον κ. Κυρανάκη που φαίνεται ότι υπέδειξε παρά το νόμο περιορισμό των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου».