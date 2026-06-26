Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος φέρνει ριζικές ανατροπές στον τρόπο εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της χώρας. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου συνοδεύτηκε από μια μαραθώνια συνεδρίαση σε υψηλούς τόνους, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει επί της αρχής, καταγγέλλοντας τις προωθούμενες αλλαγές.

Τέλος στη «δεύτερη Κυριακή» και εισαγωγή της συμπληρωματικής ψήφου

Η βασική αλλαγή που φέρνει ο Νέος Κώδικας είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου («δεύτερη Κυριακή») στις αυτοδιοικητικές εκλογές και η καθιέρωση της εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν και μόνο γύρο.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος της «συμπληρωματικής ψήφου». Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από τον βασικό συνδυασμό της πρώτης επιλογής τους, να δηλώνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο και μια δεύτερη προτίμηση. Η δεύτερη αυτή επιλογή θα λαμβάνεται υπόψη στην καταμέτρηση, εφόσον κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό εκλογής από την πρώτη κατανομή.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, υπεραμύνθηκε της μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι το νέο σύστημα ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και δημιουργεί συνθήκες για έναν ουσιαστικότερο προεκλογικό διάλογο.

Ο κ. Λιβάνιος επικαλέστηκε την κατακόρυφη πτώση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στους επαναληπτικούς γύρους του παρελθόντος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας βάζει οριστικό τέλος σε ένα «νομοθετικό χάος» 2.000 διάσπαρτων διατάξεων, κάποιες εκ των οποίων ίσχυαν από το 1958, που καθιστούσαν αδύνατο τον εντοπισμό του τι πραγματικά ίσχυε.

«Αντιδημοκρατικό και καλπονοθευτικό», καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν ενιαία στην απόρριψη του νομοσχεδίου. Χαρακτήρισαν το νέο εκλογικό σύστημα «αντιδημοκρατικό» και «καλπονοθευτικό», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αυθαίρετη παρέμβαση που αλλοιώνει την πραγματική βούληση των εκλογέων και εξυπηρετεί αποκλειστικά μικροκομματικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης.

Μέτωπο ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με φόντο τον Δήμο Αθηναίων

Η πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε «κόκκινο» λίγο πριν από την τελική ψηφοφορία, με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας στο επίκεντρο τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Το… φιτίλι της έντασης άναψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κ. Δούκα. Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων «φαντάζεται τον εαυτό του ως πρωθυπουργό», ενώ χαρακτήρισε τη μέχρι τώρα θητεία του αποτυχημένη, λέγοντας πως «η Αθήνα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων ετών».

Η απάντηση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και οξύτατη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, απέδωσε τα πυρά της πλειοψηφίας στο «πολιτικό τραύμα» που άφησε στη ΝΔ η ήττα στον Δήμο Αθηναίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

«Ακόμη σας πονάει το αποτέλεσμα εκείνων των εκλογών. Περαστικά σας», σχολίασε δηκτικά ο κ. Μάντζος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ξεκάθαρη προσωπική στοχοποίηση του Χάρη Δούκα, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ κατήγγειλε ότι η σπουδή της κυβέρνησης να αλλάξει τον εκλογικό νόμο υπαγορεύεται αποκλειστικά από το άγχος της να μην επαναληφθούν παρόμοιες ανατροπές στο μέλλον.