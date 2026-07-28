Ρεπορτάζ: Πέτρος Πετρόπουλος

Τριτοκοσμικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας, με μετανάστες να έχουν μετατρέψει μία ταράτσα πολυκατοικίας σε «ξενοδοχείο» με θέα τον… ουρανό, φέρνει στο φως η «Ζούγκλα».

Η συγκεκριμένη πολυκατοικία, την ταράτσα της οποίας έχουν καταλάβει αυθαίρετα δεκάδες μετανάστες, βρίσκεται στην οδό Γερανίου, κυριολεκτικά μία ανάσα από το πιο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, την πλατεία Ομονοίας!

Επιτόπιο ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» φέρνει στο φως εικόνες ντροπής, με ανθρώπους να ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές και με ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεσηκωθεί, ζητώντας την παρέμβαση των Αρχών και της Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής και των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στο βίντεο και τις φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι εμφανείς οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, οι οποίοι επέλεξαν αυθαίρετα για… στέγη τους μία ταράτσα πολυκατοικίας.

Κρεβάτια, στρώματα και ρούχα διακρίνονται πάνω στην ταράτσα, με τους μετανάστες να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, εκεί μαγειρεύουν και ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στο σημείο δεν υπάρχει τουαλέτα, με ό,τι σημαίνει αυτό.

Βίντεο και φωτογραφίες με τους μετανάστες να έχουν καταλάβει την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Γερανίου:

Οι κάτοικοι, μιλώντας στη «Ζούγκλα», καταγγέλλουν ότι η Αστυνομία παρά τις κλήσεις των κατοίκων έρχεται σπάνια, ενώ κι όταν ακόμη έρθει δεν κάνει απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαιωνίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν μέσα από τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας τους την παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών και υπηρεσιών, προκειμένου να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα.

Δείτε βίντεο με δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής: