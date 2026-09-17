Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο υπνοθεραπευτής που έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της έρευνας γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τον παραλήπτη της επίμαχης φωτογραφίας που έστειλε η γιατρός Ιωάννα Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Η γιατρός, που προφυλακίστηκε για την υπόθεση, είχε διαγράψει το αρχείο με την αποστολή της και το ανέκτησαν οι ερευνητές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο υπνοθεραπευτής, πήγε χθες στον ανακριτή για να καταθέσει και ορίστηκε νέο ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου να παραδώσει τα ψηφιακά τεκμήρια και ό,τι άλλο γνωρίζει για την υπόθεση. Ο ίδιος δήλωσε πως συνάντησε για πρώτη φορά τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ενώ είχαν προγραμματίσει νέα συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, λίγο μετά το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο του Κολωνακίου.

«Δεν έχω κάτι να πω, αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των Αρχών»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπνοθεραπευτής καταγγέλλει την ασφυκτική πίεση που δέχεται από τα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για ρεπόρτερ που έχουν συγκεντρωθεί και περιστοιχίζουν το σπίτι του.

«Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ενώ επαναλαμβάνει κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται να προβεί σε καμία δήλωση για την υπόθεση Μαζωνάκη, προτού ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών Αρχών.

Η απάντησή του περί «κομπογιαννιτών» και το νομικό κενό στην Ελλάδα

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπνοθεραπευτής επιχειρεί να βάλει τέλος στις αναφορές περί «κομπογιαννιτών», παραθέτοντας το πλαίσιο γύρω από την άσκηση του επαγγέλματός του. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος, είναι γεγονός πως στην Ελλάδα δεν υφίσταται κάποιο ειδικό νομικό πλαίσιο, ούτε έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης.

Στην ανάρτησή του, επικαλείται τον κατοχυρωμένο τίτλο από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ (Dictionary of Occupational Titles), σημειώνοντας πως ο ρόλος του υπνοθεραπευτή είναι να επιφέρει ένα επίπεδο ύπνωσης στον θεραπευόμενο, προκειμένου να δημιουργήσει θετικά κίνητρα ή να βελτιώσει πρότυπα συμπεριφοράς.

Τι κάνει και τι ΔΕΝ κάνει ένας υπνοθεραπευτής

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα όρια της δουλειάς του, παραθέτει μια σειρά από κανόνες και περιορισμούς που διέπουν το επάγγελμά του (βάσει προτύπων εξωτερικού), τονίζοντας αναφορικά με τον υπνωτισμό τα εξής:

Δεν πρόκειται για ιατρική πράξη: Ο υπνοθεραπευτής δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως «ασθενείς». Δεν μπορεί να παρέχει ιατρική διάγνωση, ούτε φαρμακευτική αγωγή.

Καμία παρέμβαση σε θεραπείες: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή οποιασδήποτε ιατρικής θεραπείας στην οποία υποβάλλεται ο θεραπευόμενος.

Παραπομπή στους ειδικούς: Αν κάποιος επιθυμεί διάγνωση ή άλλου είδους θεραπεία, οφείλει να απευθυνθεί στην ιατρική κοινότητα (ψυχιάτρους ή ψυχολόγους).

Δικαιώματα πελατών: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της ύπνωσης ανά πάσα στιγμή, αλλά και να γνωρίζει εξ αρχής το κόστος και την αναμενόμενη διάρκεια των συνεδριών.

Δείτε την ανάρτησή του: