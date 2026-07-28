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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, χθες Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, μια 80χρονη γυναίκα, από τη θαλάσσια περιοχή Αλικανά Ζακύνθου.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής έχει αναλάβει το Τμήμα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.