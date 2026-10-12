Επίθεση από άγνωστο άτομο δέχθηκε ο Ραφαέλ Γκλικσμάν το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε ταξί, με τον δράστη να τρέπεται αμέσως σε φυγή.

Ο Γκλικσμάν, επικεφαλής του κόμματος «Place Publique», αναδείχθηκε νικητής στις προκριματικές εκλογές της γαλλικής Κεντροαριστεράς, εξασφαλίζοντας επίσημα την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των συμμάχων του για τη διεκδίκηση της προεδρίας της χώρας στις εκλογές του 2027.

Το πολιτικό του πρόγραμμα εστιάζει δυναμικά στην προώθηση περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ ο ίδιος διατηρεί σταθερά επικριτική στάση τόσο απέναντι στην ακροδεξιά όσο και προς τη ριζοσπαστική αριστερά.

Το βίαιο αυτό συμβάν έρχεται να προσθετεί σε μια περίοδο οξυμένης κοινωνικής και πολιτικής έντασης στη Γαλλία, η οποία πυροδοτείται από τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις που προωθεί η διακυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης με αλεύρι