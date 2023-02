Δέκα νεκροί από χιονοστιβάδες στο Τατζικιστάν

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδες στο Τατζικιστάν, μια ορεινή χώρα της κεντρικής Ασίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σημειώθηκαν τρία διαφορετικά δυστυχήματα μέσα σε 24 ώρες.

Sad news from #Badakhshan #Tajikistan/



Heavy snowfalls and avalanches claim at least 10 #lives in #Khorog. The natural disaster that started in the mining, also destructed dozens of civilians houses:( pic.twitter.com/W0YmuZrBYI