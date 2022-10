Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του φορτηγού με τα εκρηκτικά

Άγνωστη παραμένει ακόμη η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού με τα εκρηκτικά που ανατινάχθηκε στη γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία τα ξημερώματα του Σαββάτου με αποτέλεσμα αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρία άτομα.

Την ίδια ώρα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του φορτηγού και ονομάζεται Μπόρις Γιουσόμποφ. Έχει καταγωγή από το Κρασνοντάρ και φέρεται να πούλησε το όχημα σε άλλο άτομο, το οποίο δεν άλλαξε το όνομα του ιδιοκτήτη. Έτσι εμφανίζεται ακόμη ως ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

«Οι ερευνητές της Επιτροπής διερεύνησης αναγνώρισαν τον ιδιοκτήτη του φορτηγού ως κάτοικο της Περιφέρειας Κρασνοντάρ. Διενεργούνται έρευνες στον τόπο διαμονής του», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρωσικές Αρχές.

Μεγάλο ερώτημα προκαλεί η ταυτότητα του δράστη της επίθεσης. Οι υπεύθυνοι, έκαναν κανονικά έλεγχο στην νταλίκα. Κατά την διάρκεια του ολιγόλεπτου ελέγχου οι Αρχές δεν παρατήρησαν κάτι ύποπτο και το όχημα ξεκίνησε κανονικά. Λίγα λεπτά αργότερα όμως το φορτηγό ανατινάχθηκε ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν ο οδηγός ήταν σε αποστολή αυτοκτονίας ή ήταν ανυποψίαστος για το ότι το όχημά του είχε παγιδευτεί με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών.

Αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν

Αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν από την πρωινή έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι η οδική κίνηση των οχημάτων θα αποκατασταθεί σύντομα στις λωρίδες της Γέφυρας της Κριμαίας που δεν έπαθαν καταστροφές από την έκρηξη που έγινε σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, η κίνηση θα είναι περιορισμένη στη διέλευση της γέφυρας προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Πανηγυρίζει το Κίεβο

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP