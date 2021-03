Οι Αμερικανοί σπεύδουν για βοήθεια στη διώρυγα του Σουέζ

Ενώ όλος ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τα γεγονότα στη διώρυγα του Σουέζ εδώ και πέντε ημέρες, το αμερικανικό ναυτικό σχεδιάζει να στείλει μια ομάδα ειδικών στο κανάλι σήμερα Σάββατο για να συνδράμει τις τοπικές Αρχές που προσπαθούν να απελευθερώσουν το γιγαντιαίο πλοίο που έχει κολλήσει εκεί από την Τρίτη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της άμυνας που επικαλείται το CNN σε δημοσίευμά του.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του πλοίου που εμποδίζει τη διώρυγα του Σουέζ καθώς η κρίση της εμπορικής οδού συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα. Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδος, η επιχείρηση ρυμούλκησης του γιγάντιου πλοίου ξεκίνησε και πάλι αφού ανεστάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Έχουμε εξοπλισμό και ικανότητες που δεν διαθέτουν οι περισσότερες χώρες. Και εξετάζουμε τι βοήθεια μπορούμε να δώσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Παρασκευή στο Ντελαγουέρ. Τα σχόλιά του αυτά έγιναν αφότου ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το ναυτικό ήταν έτοιμο να στείλει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων βυθοκόρησης στο κανάλι, αλλά περίμενε την έγκριση των τοπικών Αρχών.

Το Ever Given, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μακρύ σχεδόν όσο το Empire State Building είναι ψηλό, κόλλησε στη διώρυγα του Σουέζ την Τρίτη αφού έπεσε σε ανέμους 40 κόμβων και μία αμμοθύελλα που προκάλεσε χαμηλή ορατότητα στην περιοχή και προβλήματα στην πλοήγηση.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση πάντως συμφώνησε να αποδεχτεί μία προσφορά βοήθειας μέσω της αμερικανικής πρεσβείας στο Κάιρο.

Ο πρόεδρος της Shoei Kisen, της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, δήλωσε πως ευελπιστεί ότι το πλοίο θα αποκολληθεί σήμερα το βράδυ.

«Απομακρύνουμε ίζημα, με επιπλέον εργαλεία βυθοκόρησης», δήλωσε ο Γιουκίτο Χιγκάκι σε συνέντευξη Τύπου, με τα σχόλιά του να δημοσιεύονται σήμερα στον ιαπωνικό Τύπο. Δήλωσε πως ελπίζει σε αποκόλληση του Ever Given «αύριο (σήμερα, Σάββατο) το βράδυ» (ώρα Ιαπωνίας).

Οι βυθοκόροι είχαν έως χθες απομακρύνει περίπου 20.000 τόνους άμμου γύρω από την πλώρη του πλοίου, ωστόσο η επιχείρηση ρυμούλκησης του σκάφους ανεστάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ένας γερανός που μπορεί να σηκώσει τα εμπορευματοκιβώτια από το πλοίο μεταβαίνει στο σημείο για να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, ελαφραίνοντας το φορτίο. Η εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η αποκόλληση του Ever Given έχει εμφανιστεί πιο επιφυλακτική, προβλέποντας «ημέρες, ακόμα και εβδομάδες» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο κανάλι, από όπου περνά το 10% του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, σύμφωνα με ειδικούς.

«Η κυβέρνηση του Μπάιντεν παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Στο πλαίσιο του ενεργού διαλόγου μας με την Αίγυπτο, προσφέραμε βοήθεια από τις ΗΠΑ στις αιγυπτιακές Αρχές για να συνδράμουν στο άνοιγμα του καναλιού. Συζητάμε με τους Αιγύπτιους εταίρους μας για το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τις προσπάθειές τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Άλλωστε, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν τη βοήθειά τους στις αιγυπτιακές Αρχές.

Η Ψάκι είπε ότι οι συνομιλίες με αιγυπτιακούς αξιωματούχους είναι «συνεχείς» και ότι ο Λευκός Οίκος «παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση».

Η εκπρόσωπος Τύπου είπε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος βλέπει «κάποιες πιθανές επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας» και «διαβουλεύεται με τους Αιγύπτιους εταίρους μας για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα τις προσπάθειές τους».

«Σε συνάρτηση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες απομάκρυνσης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κόλλησε κατά τη διέλευση του από τη διώρυγα του Σουέζ, η Αρχή του καναλιού του Σουέζ (SCA) εκτιμά την προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες και προσβλέπει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε αυτό το πλαίσιο με εκτίμηση αυτής της θετικής πρωτοβουλίας που επιβεβαιώνει τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών », ανέφερε η SCA σε δήλωση την Παρασκευή.

Η Suez Canal Authority (SCA) είναι μια κρατική Αρχή που κατέχει, λειτουργεί και συντηρεί το τη διώρυγα του Σουέζ.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι η Αρχή του καναλιού του Σουέζ σχεδίαζε να κάνει τουλάχιστον δύο προσπάθειες το Σάββατο για να απελευθερώσει το σκάφος όταν πέσει η υψηλή παλίρροια. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας του επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση για ενημέρωση δημοσιογράφων. Οι αιγυπτιακές Αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στο σημείο.

Η SCA επίσης «εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της για όλες τις προσφορές που έλαβε για βοήθεια σχετικά με αυτό το θέμα, επισημαίνοντας παράλληλα τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αποκόλληση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και επιβεβαιώνοντας την επιθυμία να διασφαλίσει την παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία στο κανάλι του Σουέζ μόλις αυτό γίνει πιθανό» αναφέρεται στη δήλωση της Αρχής.

Έως και 20.000 κυβικά μέτρα άμμου στο κανάλι του Σουέζ πρέπει να αφαιρεθούν για να απελευθερωθεί το πλοίο, το οποίο έχει αποκλείσει μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου, προκαλώντας πρωτοφανείς προσπάθειες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δύο βυθοκόρων, εννέα ρυμουλκών και τεσσάρων σκαφών στην όχθη του καναλιού.

Καθώς η τελευταία προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου με ρυμουλκά ανεστάλη αργά την Παρασκευή, οι ναυτιλιακές εταιρείες άρχισαν να ανακατευθύνουν τα φορτία αλλού για να αποφύγουν την επιδείνωση του τεράστιου εμφράγματος που έχει συσσωρευτεί και στα δύο άκρα της κρίσιμης εμπορικής αρτηρίας.

Οι τιμές αποστολής των προϊόντων πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που το πλοίο εγκλωβίστηκε και οι προσπάθειες απελευθέρωσης του γιγαντιαίου σκάφους μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες και να περιπλέκονται από ασταθείς καιρικές συνθήκες, φέρνοντας δαπανηρές καθυστερήσεις για εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν περιορισμούς λόγω του Covid-19.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3% την Παρασκευή, καθώς περισσότερα από 30 πετρελαιοφόρα παρέμειναν σε αδράνεια και στις δύο πλευρές του καναλιού από την Τρίτη

Το μπλοκάρισμα της διώρυγας θα μπορούσε να κοστίσει στο παγκόσμιο εμπόριο 6 - 10 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα, σύμφωνα με μελέτη της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη Lloyd's List, περίπου 200 πλοία ήταν εγκλωβισμένα χθες στις δύο άκρες του καναλιού και στην περιοχή αναμονής στο μέσο της διώρυγας, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις πετρελαίου και άλλων προϊόντων, με πρόσκαιρη επίπτωση στην τιμή του μαύρου χρυσού την Τετάρτη.

Όπως σημειώνει και η ΝΥΤ σε πρωτοσέλιδη ανάρτησή της, η προσάραξη του EVER GINEN στη διώρυγα του Σουέζ είναι μια γενικότερη προειδοποίηση προς την παγκόσμια οικονομία για το πώς είναι δυνατόν να προκληθούν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία της από απλά ατυχήματα λόγω απόλυτης εξάρτησης αυτής της παγκόσμιας οικονομίας από την υπερβολική παγκοσμιοποίηση.

Πιθανή παράκαμψη του Σουέζ με τον περίπλου της Αφρικής, όπως γινόταν μέχρι πριν ενάμιση αιώνα, υπολογίζεται ότι πέραν της καθυστέρησης συνιστά πρόσθετο κόστος 300.000 δολαρίων σε καύσιμα. Το πλοίο έχει μήκος 400 μ. και πλάτος 59 μ. και είναι χωρητικότητας 224.000 τόνων.

Όπως μάλιστα επισημαίνει το Money Review, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν τώρα το διεθνές εμπόριο ήταν να κλείσει η αρτηρία από την οποία περνά το 12% των εμπορευμάτων που διακινείται μέσω θαλάσσης στον κόσμο. Κάθε μέρα που περνά χωρίς να ανοίγει η διώρυγα, περίπου 3-5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Επίσης σε ανάλυση του πρακτορείου Bloomberg αναφέρεται πως κάθε εικοσιτετράωρο κατά το οποίο συνεχίζεται το «έμφραγμα» στη διώρυγα του Σουέζ κοστίζει στο παγκόσμιο εμπόριο 9,6 δισ. δολάρια.

Πηγές: CNN, Reuters, The Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Associated Press