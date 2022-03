Οι Ρώσοι μπήκαν στη Χερσώνα - Σφοδρός βομβαρδισμός στο Χάρκοβο

Δείτε ζωντανή εικόνα από εννέα κάμερες σε διάφορα σημεία του Κιέβου:

Δραματικές είναι οι στιγμές στην Ουκρανία τη νύχτα της Τρίτης, έκτη ημέρα από την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων. Σε πολλά μέτωπα της χώρας οι πολίτες ζουν εικόνες πολέμου από τους ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς που εξαπολύει ο στρατός της Ρωσίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτήριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε την Τρίτη ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Αλλεπάλληλες ισχυρότατες εκρήξεις σημειώνονται στο Χάρκοβο

Τραγωδία με απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών και βαριές μάχες σώμα με σώμα εντός και εκτός πόλης, διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στο Χάρκοβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν -επίγειες και εναέριες δυνάμεις, πυροβολικό, πυραύλους- τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες από τους δορυφόρους που έχουν στρέψει προς την Ουκρανία και τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν, οι Ρώσοι πολιορκούν με σφοδρότητα το Χάρκοβο, προκειμένου να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις, να το καταλάβουν και να ασφαλίσουν το βασικό πέρασμα των δυνάμεών τους προς το Κίεβο και την ενδοχώρα. Όπως αναφέρει στέλεχος του αμερικανού υπουργείου Άμυνας, η κατάσταση στο Χάρκοβο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς καταγράφονται «βαριές μάχες σώμα με σώμα και με όλα τα μέσα, τόσο εκτός όσο και εντός της πόλης».

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τη νύχτα της Τρίτης στην αεροπορική βάση του Τσουγκέφ

Μελιτόπολη: Άοπλοι Ουκρανοί προσπαθούν να σταματήσουν ρωσικό κονβόι

Άοπλοι Ουκρανοί προσπαθούν να σταματήσουν την προέλαση ρωσικών στρατευμάτων έξω από τη Μελιτόπολη την Τρίτη. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι πολίτες φώναζαν στους Ρώσους στρατιώτες «Κατακτητές» και «Δολοφόνοι» και εκείνοι πυροβολούν στον αέρα.

Amazing footage from Melitopol of Ukrainians stopping the onward advance of a Russian convoy and chanting “Occupants!” and “Murderers!” The jittery Russians are firing into the air pic.twitter.com/j3jypGJdgz