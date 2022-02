Καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο Ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity