Μεξικό: Όργιο βίας των καρτέλ με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους 9 πολίτες

Έντεκα άνθρωποι —ανάμεσά τους ραδιοφωνικός παρουσιαστής— σκοτώθηκαν την Πέμπτη στη Σιουδάδ Χουάρες, πάνω στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, σε σειρά βίαιων επεισοδίων που συνδέονταν με τα καρτέλ των ναρκωτικών, σύμφωνα με τον απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές την Παρασκευή.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εξέγερσης μέσα σε φυλακή του αστικού κέντρου 1,5 εκατ. κατοίκων στην όχθη του Ρίο Μπράβο, είπε στον Τύπο ο υφυπουργός Ασφάλειας, ο Ρικάρδο Μεχία.

Άλλοι περίπου είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια στη φυλακή ανάμεσα σε μέλη δύο αντίπαλων καρτέλ, διευκρίνισαν μεξικανικά ΜΜΕ. Στις συγκρούσεις ενεπλάκησαν μέλη του καρτέλ Σιναλόα του πρώην βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος εκτίει το τρέχον διάστημα την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε στις ΗΠΑ, και μέλη της συμμορίας «Λος Μεσίκλες». Ο λόγος που ξέσπασαν τα επεισόδια δεν διευκρινίστηκε.

Κατόπιν, «αθώοι πολίτες υπέστησαν επίθεση εν είδει αντιποίνων» από μέλη της μιας από τις συμμορίες, ανέφερε ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον εμπορικού καταστήματος, η μια από τις οποίες είχε πάει να ζητήσει δουλειά, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Το κατάστημα και άλλα δύο κτίρια πυρπολήθηκαν.

Αργότερα, ένοπλοι σκότωσαν τέσσερις εργαζόμενους σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ανάμεσά τους παρουσιαστή, καθώς συμμετείχαν σε διαφημιστική εκδήλωση μπροστά σε πιτσαρία.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε ο Μεχία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, έξι φερόμενοι ως κακοποιοί συνελήφθησαν.

«Λυπάμαι βαθιά για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε αυτά τα φρικτά επεισόδια στη Σιουδάδ Χουάρες», ανέφερε μέσω Twitter η Μάρου Κάμπος, η κυβερνήτρια στην πολιτεία Τσιουάουα, προσθέτοντας ότι οι πολιτειακές και οι ομοσπονδιακές αρχές διεξήγαγαν ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση.

Ορισμένες συνοικίες της Σιουδάδ Χουάρες παρέμεναν έρημες την Πέμπτη, μετά το όργιο της βίας. Πανεπιστήμια ακύρωσαν τις παραδόσεις. Φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων ζήτησαν από την κυβέρνηση να λάβει σθεναρά μέτρα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα επεισόδια στη Χουάρες σημειώθηκαν δύο ημέρες έπειτα από ξεσπάσματα της βίας στις πολιτείες Χαλίσκο (δυτικά) και Γουαναχουάτο (κεντρικά), αποδιδόμενα από τις αρχές στο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μια από τις ισχυρότερες συμμορίες στη χώρα. Ταξί, λεωφορεία και κάπου 20 καταστήματα πυρπολήθηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο.

Ο Λόπες Ομπραδόρ εξέφρασε την ελπίδα πως «δεν θα ξαναδούμε τέτοια επεισόδια, διότι υπέστησαν επιθέσεις αθώοι άνθρωποι».

