Μπάιντεν: Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16

Εξαιρετικά ήπιος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στη συνάντηση που είχε με τον τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G20, παρ' όλες τις τριβές που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, Μπάιντεν και Ερντογάν συζήτησαν για θέματα διμερών σχέσεων, ανάμεσά τους και θέματα εμπορίου, καθώς και ασφαλείας. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Τουρκία στο αίτημά της για τα αεροσκάφη F-16, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς.

