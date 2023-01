Ουκρανία: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών από την πτώση ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ενώ 22 διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο μετά την συντριβή ελικοπτέρου το πρωί κοντά στο Κίεβο, στην πόλη Μπρόβαρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7