Ην. Βασίλειο: Συνελήφθησαν 6 διαδηλωτές κατά της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ'

Εν αναμονή της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ', διαδηλωτές κατά της μοναρχίας έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Τραφάλγκαρ, κοντά στο σημείο όπου θα περάσει η πομπή της στέψης που κατευθύνεται στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Guardian και APNewsroom, έξι άτομα φέρονται να συνελήφθησαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ακτιβιστής στο πρακτορείο ειδήσεων ΑP: «Έξι μέλη συνελήφθησαν, καθώς η διαδήλωση ξεκινούσε στην άκρη της πλατείας Τραφάλγκαρ. Δεν είναι σαφής ο λόγος. Μάλλον επειδή ένας από αυτούς κρατούσε μεγάφωνο».

Organisers of the #NotMyKing protest have been arrested - police won't say what for https://t.co/D3Io5Nha4x