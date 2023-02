Τουρκία: Μια γυναίκα και ένα παιδί βγήκαν ζωντανοί την Κυριακή από τα ερείπια - Τους απεγκλώβισαν διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ

Μια γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία, από μια ομάδα διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ στο Σεχίτ Αϊλελέρι, στον νότο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

"Η ομάδα των διασωστών του Ελ Σαλβαδόρ, με την υποστήριξη Τούρκων διασωστών, κατάφεραν να διασώσουν δύο επιζώντες, μια γυναίκα και ένα παιδί, έπειτα από περισσότερες από 150 ώρες κάτω από τα ερείπια", έγραψε ο πρόεδρος Μπουκέλε στο Twitter.

(VIDEO) 3-year-old boy rescued from under the rubble 158 hours after deadly earthquakes hit southern Türkiye



