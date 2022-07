Τράμπ: «Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο

Την επομένη της εισβολής στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πεισματικά να αναγνωρίσει σε ομιλία του την ήττα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα νέο βίντεο που προβλήθηκε χθες Πέμπτη σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση.

«Δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν», φαίνεται να λέει ο Τραμπ σε βίντεο που τραβήχτηκε καθώς έκανε πρόβα για μια ομιλία στις 7 Ιανουαρίου 2021. Την ομιλία είχε ετοιμάσει το προσωπικό του Λευκού Οίκου, με την ελπίδα ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία. Λίγες ώρες νωρίτερα εξαγριωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ είχαν εξαπολύσει τη φονική επίθεση στο Καπιτώλιο, αρνούμενοι να αποδεχθούν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

In a speech the day after the Jan. 6 Capitol attack, then-President Trump refused to admit that he had lost the election. 'I don't want to say the election is over,' footage showed him saying as he rehearsed the speech https://t.co/FBlS2624nO pic.twitter.com/6VQpgVNT58