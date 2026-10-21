Οι Aρχές του Αζερμπαϊτζάν απαγόρευσαν σήμερα την είσοδο στη χώρα σε 31 Τούρκους πολίτες, μεταξύ των οποίων ήταν βουλευτές και κομματικά στελέχη, με φόντο την πρωτοφανή ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, μετά την απόφαση του Μπακού να μην επιτρέπει στις μαθήτριες να φορούν την ισλαμική μαντίλα στο σχολείο.

Η κρίση πήρε διαστάσεις, αφού τον περασμένο μήνα το Αζερμπαϊτζάν εξέδωσε νέους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, απαγορεύοντας «αξεσουάρ» που θεωρούνται ασύμβατα με το κοσμικό κράτος. Μολονότι στους κανόνες δεν αναφέρεται η μαντίλα, νεαρά κορίτσια που φορούσαν χιτζάμπ δεν έγιναν δεκτά στα σχολεία τους, ένα γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι τα άτομα στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος είχαν αναρτήσει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δηλώσεις «με στόχο την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, τη συνταγματική τάξη, τον πληθυσμό και τους ηγέτες» της χώρας. Προέτρεπαν να ανατραπεί δια της βίας η κυβέρνηση, υποκινούσαν το μίσος και τη θρησκευτική εχθρότητα, πρόσθεσε η ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Το Μπακού προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ληφθούν και άλλα «κατάλληλα μέτρα».

Η στάση της Άγκυρας και η απάντηση βουλευτών της τουρκικής αντιπολίτευσης

Μεταξύ εκείνων στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στο Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος DEM, δημοσιογράφοι, μπλόγκερ, ειδικοί σε θρησκευτικά θέματα και ένα πρώην στέλεχος του AKP, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας.

Η Άγκυρα δεν διαμαρτυρήθηκε επισήμως, όμως η προεδρία έκανε λόγο για μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ιλχάμ Αλίεφ, χωρίς να αναφερθεί στο συμβάν. Με βάση την ανακοίνωση, ο Ερντογάν είπε ότι οι δύο χώρες με τους «αδελφικούς δεσμούς» θα φέρουν «σε νέα επίπεδα» τη συνεργασία τους.

«Το θεωρώ γελοίο. Το θεωρώ ένδειξη αδυναμίας. Η κυβέρνηση Αλίεφ καταπιέζει τον ίδιο τον λαό της και δεν ανέχεται ούτε καν την κριτική ενός βουλευτή γειτονικής χώρας. Είναι τιμή για εμένα. Εάν με μπλοκάρουν επειδή υπερασπίζομαι το δίκαιο και αντιτίθεμαι στην τυραννία, ας γίνει κι έτσι» είπε ο βουλευτής του DEM Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι «τηρεί σιγή» για να διαφυλάξει «μια συμμαχία συμφερόντων».

«Θα μας αρκούσε να αρθεί η απαγόρευση της μαντίλας, δεν μας χρειάζεται καν να πάμε» στο Αζερμπαϊτζάν, ειρωνεύτηκε ο Φατίχ Ερμπακάν, βουλευτής και ηγέτης του Νέου Κόμματος Ευημερίας, στον οποίο απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος.