Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συσπειρώθηκαν την Τρίτη (10/11), μπλοκάροντας την προσπάθεια κίνησης διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την οποία είχε προωθήσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Κεντάκι, Τόμας Μάσι.

Η Βουλή ψήφισε με 211 ψήφους υπέρ και 204 κατά, εναντίον της πρότασης για την παραπομπή των κατηγοριών που περιλαμβάνονταν στο αίτημα καθαίρεσης του Χέγκσεθ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά έβαλε τέλος στην προσπάθεια καθαίρεσης του Χέγκσεθ, την οποία είχε προωθήσει ο Τόμας Μάσι, ο οποίος ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικάνος που καταψήφισε την πρόταση.

Το σχέδιο ψηφίσματος που διατύπωνε το κατηγορητήριο («articles of impeachment») δεν θα υποβληθεί κατά συνέπεια σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε αυτή την εβδομάδα, όπως ήθελαν δημοκρατικοί και ο ρεπουμπλικάνος εισηγητής του, ο απερχόμενος βουλευτής Τόμας Μάσι.

Μετά τη συντριπτική νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές, πάντως, οι δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ανακινήσουν το ζήτημα τον Ιανουάριο, όταν θα ανακτήσουν την πλειοψηφία των εδρών και στα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου.

Τραμπ: «Η προσπάθεια καθαίρεσης του Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς»

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με ανάρτησή του στο Truth Social, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως προσωπική και πολιτική νίκη.

«Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να καθαιρέσουν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς! Κάθε Ρεπουμπλικάνος, εκτός από τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία είχε κατατεθεί από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκι.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επικαλέστηκε τις στρατιωτικές επιτυχίες που αποδίδει στην κυβέρνησή του, καθώς και τα αποτελέσματα της στρατολόγησης στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, για να υπερασπιστεί τον Χέγκσεθ.

«Και πάλι, οι νίκες στη Βενεζουέλα και το Ιράν, οι καλύτεροι αριθμοί στρατολόγησης στην ιστορία του στρατού (με μεγάλες λίστες αναμονής για να καταταγεί κανείς!) και ένα ηθικό όπως σπάνια έχουμε δει στο παρελθόν οδήγησαν στη δικαίωση ενός σπουδαίου Αμερικανού πατριώτη. Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να εργαλειοποιούν και να καταχρώνται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν! ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», πρόσθεσε.

Πεντάγωνο: «Απόλυτη νίκη» για τον Χέγκσεθ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε και το Πεντάγωνο, με τον επικεφαλής εκπρόσωπό του, Σον Πάρνελ, να κάνει λόγο για «ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΙΚΗ» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Από την αρχή, αυτή η προσπάθεια ήταν μια πολιτική άσκηση χωρίς ουσία, αποδεικτικά στοιχεία ή σοβαρότητα. Καταρρέει κάτω από το βάρος του έργου του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος αποκατέστησε το πολεμικό ήθος, έφερε αποτελέσματα και έθεσε την αποστολή σε πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε.

«Ο αμερικανικός λαός το αντιλαμβάνεται», πρόσθεσε o Σον Πάρνελ.

TOTAL VICTORY! The referral of these baseless impeachment articles to the House Judiciary Committee marks total victory for Secretary Hegseth, the Department of War, and the American warfighter. From the beginning, this effort has been a political exercise devoid of merit, evidence, or seriousness. It collapses under the weight of Secretary Hegseth’s record of restoring the warrior ethos, delivering results, and putting the mission first. The American people see through it. We will not indulge the political theater driven by a disgruntled soon-to-be former congressman and others who have chosen grandstanding over governing. We look forward to ending this sham impeachment in the committee room, where facts will continue to prevail and this distraction can be put to rest. We will always stand tall and fight to defend the Republic! — Sean Parnell (@SeanParnellASW) November 10, 2026

Χέγκσεθ: Η διαδικασία καθαίρεσης μου είναι «φαρσοκωμωδία»

Χθες Τρίτη (10/11) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, υπερασπίστηκε δημόσια τον εαυτό του και χαρακτήρισε «φαρσοκωμωδία» την παραπομπή του στο Κογκρέσο, που κίνησε βουλευτής εναντίον του με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό που προσπαθεί να κάνει ένας ηττημένος και πικραμένος βουλευτής δεν είναι μια δουλειά ελέγχου ή μια διαδικασία λογοδοσίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό κόλπο, ένα προσωπικό μανιφέστο που καθοδηγείται από εγωισμό και μνησικακία», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Είναι μια φαρσοκωμωδία και ένα επικοινωνιακό τρικ».

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Πεντάγωνο εδώ και έξι μήνες, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή, Τόμας Μάσι συνιστά επίθεση κατά των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.