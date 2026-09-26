Σκηνικό έντασης δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη κατά την άφιξη του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα Αλβανών ακτιβιστών που τον αποδοκίμασαν έντονα και του πέταξαν αυγά.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται η στιγμή που ο Ράμα βγαίνει από το όχημά του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Λίντα Ράμα και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα.

Παρά τις αποδοκιμασίες και τα αυγά που πέρασαν ελάχιστα εκατοστά από το κεφάλι του, χωρίς τελικά να τον πετύχουν, ο Αλβανός πρωθυπουργός συνέχισε την πορεία του προς το κτήριο ατάραχος.

Το αλβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNA ανέφερε ότι η ομάδα των διαδηλωτών, ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα Αλβανών ακτιβιστών των ΗΠΑ, είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στα σημεία όπου είχαν προγραμματιστεί οι επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Ράμα, αποκαλώντας τον «κλέφτη», «απατεώνα» και «μαφία», ενώ ακούγεται καθαρά το σύνθημα: «Έντι Ράμα, εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισεί».

Η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού ήρθε λίγο αργότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», χαρακτήρισε το συγκεντρωμένο πλήθος «υστερικές κότες», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου».