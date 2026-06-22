Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η επιδημία του ιού Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 1.003, με τις αρχές να καταγράφουν παράλληλα 254 θανάτους και 100 αναρρώσεις.

Η επιδημία, η οποία ξέσπασε στις 15 Μαΐου στην επαρχία Ιτούρι, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υφίστανται εμβόλια ή εξειδικευμένη θεραπεία, γεγονός που την καθιστά τη χειρότερη ιστορικά κατά τον πρώτο μήνα εμφάνισής της.

Χάθηκαν τα ίχνη 35.000 ανθρώπων – Δεν έχει βρεθεί ο «ασθενής μηδέν»

Το υπουργείο Υγείας της χώρας παραδέχεται ότι η κατάσταση είναι πιθανότατα πολύ πιο σοβαρή, καθώς η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 365 ασθενείς νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε καραντίνα, ενώ η ιχνηλάτηση των επαφών αποτελεί τον μεγαλύτερο γρίφο, με τις αρχές να καλύπτουν μόλις το 55% των περιπτώσεων. Ο «ασθενής μηδέν» παραμένει άγνωστος, ενώ εκτιμάται ότι έχουν χαθεί τα ίχνη περισσότερων από 35.000 ανθρώπων που εκτέθηκαν στον ιό.

Τρόμος για μαζική ανθρωπιστική καταστροφή στους καταυλισμούς προσφύγων

Η υγειονομική κρίση επιδεινώνεται δραματικά λόγω των επιθέσεων της αντάρτικης οργάνωσης ADF, η οποία εμποδίζει την πρόσβαση σε χωριά και αναγκάζει χιλιάδες πολίτες να μετακινούνται διαρκώς.

Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο φόβος για ανθρωπιστική καταστροφή στους υπερπλήρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Στον καταυλισμό Κιγκόνζε της Μπουνία, όπου διαμένουν 20.000 άνθρωποι, αναφέρθηκαν 10 ανεξήγητοι θάνατοι μέσα σε μία εβδομάδα, προκαλώντας επείγοντα αιτήματα για έρευνα, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα κρούσμα εκεί.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει βαθιά ανησυχία, τονίζοντας ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι διαβιούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου.