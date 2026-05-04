Συνεχίζεται το θρίλερ με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που απέπλεε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions προχώρησε σε νέα ανακοίνωση για τα μέτρα πρόληψης ενάντια σε πιθανή εξάπλωση του χανταϊού.

«Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης», αναφέρει, ενώ στη συνέχεια τονίζει ότι στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες.

Τρεις νεκροί – τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται

Μετά τους 3 θανάτους που φαίνεται να προκλήθηκαν από την σπάνια αναπνευστική νόσο, άλλοι τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους ένας 69χρονος Βρετανός ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, της Νοτίου Αφρικής. Οι υγειονομικές Αρχές επιχειρούν παράλληλα την απομάκρυνση δύο ακόμη επιβατών με συμπτώματα από το πλοίο. Η εταιρεία ανακοίνωσε την ταυτότητα του τρίτου ατόμου που κατέληξε από τη νόσο. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το πλοίο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για την αποβίβαση των επιβατών, ενώ η ιατρική διακομιδή των δύο ασθενών που βρίσκονται επί του πλοίου, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Συμπτώματα του χανταϊού

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπτωματολογία του χανταϊού σύμφωνα με τους ειδικούς. Όπως αναφέρουν, η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα γρίπης. Πρόκειται για μία λοίμωξη η οποία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να γίνει απειλητική για τη ζωή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους και ίσως πονοκέφαλο.

«Στα πρώτα στάδια της ασθένειας, μπορεί πραγματικά να μην μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ του ιού hantavirus και της γρίπης», δήλωσε η Δρ. Sonja Bartolome του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου από hantavirus εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό. Μπορεί επίσης να προκληθεί ακόμα και αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, λίγο μετά την έκθεση.

Όσον αφορά τα ποσοστά θνησιμότητας, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του χανταϊού. Το πνευμονικό σύνδρομο από ιό χανταϊού είναι θανατηφόρο στο 35% των ατόμων που έχουν μολυνθεί, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, κυμαίνεται από 1% έως 15% των ασθενών, σύμφωνα με το CDC.