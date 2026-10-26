Οι Παλαιστίνιοι ηγέτες στο Ισραήλ προτρέπουν τα μέλη της αραβικής μειονότητας να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές αύριο Τρίτη (27/10), προκειμένου να εκδιώξουν από την εξουσία τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να ανατρέψουν την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας.

Η μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές της αραβικής μειονότητας, που αντιστοιχεί περίπου στο 21% των πολιτών του Ισραήλ και είναι Παλαιστίνιοι στην καταγωγή αλλά έχουν ισραηλινή υπηκοότητα, θα μπορούσε να αλλάξει τους περίπλοκους συσχετισμούς στην ισραηλινή πολιτική υπέρ ενός μπλοκ αντι- Νετανιάχου υπό τον πρώην επικεφαλής του στρατού Γκάντι Άιζενκοτ.

«Μπορούμε να διασφαλίσουμε τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης αλλαγής», δήλωσε ο Μανσούρ Αμπάς, πρώην οδοντίατρος που στράφηκε στην πολιτική και ηγείται του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστή και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ.

Ο Αμπάς και άλλοι ηγέτες των Ισραηλινών Αράβων είναι αντιμέτωποι με ένα εμπόδιο στην προσπάθειά τους να διαδραματίσουν ρόλο στη μελλοντική κυβέρνηση του Ισραήλ χωρίς τον Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ μέχρι τώρα απορρίπτει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων καθώς, όπως δηλώνει, μοιράζονται διαφορετικές αξίες.

Όμως ο Αμπάς πιστεύει ότι θα υπάρχει χώρος για ελιγμούς, ίσως μετά τις εκλογές, λόγω του κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού στο Ισραήλ.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι ο συνασπισμός των κεντρώων, δεξιών και αριστερών κομμάτων του Άιζενκοτ θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές, αλλά όχι την πλειοψηφία των εδρών στην Κνεσέτ. Αυτό πιθανόν να σημαίνει ότι θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ισραηλινών Αράβων, είτε ως μελών του κυβερνητικού συνασπισμού είτε ως συμμάχων που θα στηρίζουν μια κυβέρνηση μειοψηφίας.

«Θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη δεξιά κυβέρνηση να βάλουμε τέλος στους πολέμους και σε αυτές τις πολιτικές, να σταματήσουμε την επέκταση των οικισμών και να αντιμετωπίσουμε την αποτυχία να σταματήσουμε τις επιθέσεις των εποίκων», τόνισε ο Αμπάς.

«Επίσης θέλουμε μια κυβέρνηση που θα φέρει ασφάλεια και ειρήνη για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς».

Προς το παρόν ο Άιζενκοτ επιμένει: «δεν θα συνταχθώ με κανένα αραβικό κόμμα», επικαλούμενος κυρίως την άρνησή τους να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Αν κανένα κόμμα δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, ενδέχεται να προκληθεί πολιτικό αδιέξοδο και στη συνέχεια να διεξαχθούν νέες εκλογές το 2027. Στο μεταξύ ο Νετανιάχου θα παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Βίντεο AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από την πλευρά του φαίνεται να παίρνει στα σοβαρά την απειλή μιας συμμαχίας του Άιζενκοτ με τους Ισραηλινούς Άραβες ή τουλάχιστον τη θεωρεί ευκαιρία να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του. Η προεκλογική του ομάδα έφτιαξε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης βίντεο που δείχνουν αντιπάλους του Νετανιάχου να αγκαλιάζουν ηγέτες των Ισραηλινών Αράβων.

Σε ένα βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα το καλοκαίρι, εμφανίζεται ο Άιζενκοτ να τρέχει σε ένα λιβάδι προς την αγκαλιά του Αμπάς.

Η καριέρα του Αμπάς αποδεικνύει ότι η συνεργασία με τα αραβικά κόμματα είναι εφικτή. Το 2021 έγινε ο πρώτος Άραβας που συμμετείχε στον ισραηλινό κυβερνητικό συνασπισμό ως υπουργός υπό τον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ. Ο Μπένετ πλέον συμμετέχει στον συνασπισμό του Άιζενκοτ.

Εκείνη η κυβέρνηση κατέρρευσε σε 18 μήνες, εν μέρει λόγω των διαφωνιών των δύο ανδρών για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αυτή τη φορά ο Αμπάς δήλωσε ότι θα μπορούσε να γεφυρώσει αυτές τις διαφορές. Προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη εβραϊκών κομμάτων, προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση χωρίς προηγούμενο: παραχώρησε τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιό του σε έναν Εβραίο, πρώην αξιωματούχο της αστυνομίας, τον Γιοάβ Σεγκαλόβιτς.

«Στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας με την εβραϊκή κοινότητα και τους Εβραίους πολίτες», εξήγησε.

Πριν τις εκλογές ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου, πρότεινε ένα σχέδιο για την «ιουδαιοποίηση» περιοχών γύρω από τη Ναζαρέτ στο βόρειο και γύρω από τη Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ όπου ζουν οι περισσότεροι Άραβες.

Η Ενωμένη Αραβική Λίστα ελπίζει να εκμεταλλευθεί την οργή των Ισραηλινών Αράβων με τον Νετανιάχου, τον Σμότριτς και τον άλλο ακροδεξιό υπουργό, τον Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, αλλά και την αγανάκτησή τους για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στις κοινότητές τους.

Μεγάλη συμμετοχή

Οι δημοσκόποι στο Ισραήλ αναμένουν ότι η συμμετοχή των Αράβων στις εκλογές θα είναι υψηλότερη σε σχέση με το 2022 και το 2020. Το ινστιτούτο Stat-Net Research Institute, με έδρα σε μια πόλη όπου ζουν Άραβες Δρούζοι κοντά στη Χάιφα, προβλέπει συμμετοχή 63% έναντι 56% το 2022.

Αν και ο Αμπάς προσπαθεί το κόμμα να συμμετάσχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, άλλοι ηγέτες της Ενωμένης Αραβικής Λίστας εκτιμούν ότι το κόμμα θα μπορέσει να ασκήσει εξίσου μεγάλη επιρροή και από την αντιπολίτευση.

Ο Άχμαντ Τίμπι, στέλεχος της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, δήλωσε ότι παράταξή του είναι έτοιμη να σχηματίσει «ένα μπλοκ αποτροπής για να στηρίξει (μια κυβέρνηση) απ’ έξω».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ενωμένη Αραβική Λίστα θα συνταχθεί με μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ για να ψηφίσει υπέρ «της σύστασης επίσημης επιτροπής έρευνας για την 7η Οκτωβρίου», κάτι που ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και οι εταίροι του έχουν τονίσει από αποτελεί προτεραιότητά τους.

«Βασική μας προτεραιότητα είναι να ξεφορτωθούμε την ακροδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου, του Σμότριτς και του Μπεν- Γκβιρ», υπογράμμισε ο Τίμπι.