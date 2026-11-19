Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη επιχείρηση των Ιταλικών Αρχών, για την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε μέσω Ελλάδας κλεμμένα αγροτικά οχήματα και μηχανήματα έργου, με τελικό προορισμό τη Ρουμανία.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εμπλέκονται συνολικά 28, οι περισσότεροι Ιταλοί και Ρουμάνοι.

Η επιχείρηση που ονομάστηκε «Άγιος Ισίδωρος», εποπτεύεται από Ιταλό Εισαγγελέα και εκτελείται από το Σώμα των Καραμπινιέρων. Σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, η έρευνα για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2024, με παρακολουθήσεις και καταγραφές σε πολλές περιοχές.

Φωτογραφίες από την επιχείρηση παρακολούθησης των Ιταλικών Αρχών:

Το «modus operandi» και τα δρομολόγια μέσω Ελλάδας

Η εγκληματική οργάνωση είχε επιχειρησιακές βάσεις στην Κανόζα της Απουλίας και στο Σαν Φερντινάντο ντι Πούλια, ενώ η δράση της απλωνόταν και στις γειτονικές περιφέρειες. Τα 28 μέλη της, ηλικίας από 24 έως 65 ετών, είναι 17 Ιταλοί και 11 Ρουμάνοι, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με βαρύτατες κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διακεκριμένη κλοπή, κλοπή σε κατοικία, απόδραση και πλαστοπροσωπία. Για ορισμένα μέλη ισχύει επιπλέον η επιβαρυντική περίσταση του διεθνικού χαρακτήρα της δράσης τους.

Ακολουθούν κι άλλες φωτογραφίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δημοσιοποίησε το Σώμα Καραμπινιέρων:







Το κύκλωμα ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία για να εξαφανίζει τα ίχνη των κλεμμένων μηχανημάτων. Πριν από την εξαγωγή τους, τα οχήματα παραποιούνταν πλήρως. Οι δράστες προχωρούσαν σε επαναχάραξη των αριθμών πλαισίου, αντικαθιστούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας και πλαστογραφούσαν τις άδειες.

Όπως αναφέρει ανώτερος αξιωματικός των Καραμπινιέρων, μόλις ολοκληρωνόταν η αλλοίωσή τους, τα οχήματα φορτώνονταν σε νταλίκες και επιβιβάζονταν σε πλοία από το λιμάνι του Μπρίντιζι με προορισμό την Ελλάδα.

Στη συνέχεια τα οχήματα συνέχιζαν μέσω της χώρας μας το ταξίδι τους οδικώς μέχρι τη Ρουμανία, όπου και διοχετεύονταν στην τοπική αγορά προς μεταπώληση.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκε πλήθος πλαστών αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν εκδοθεί για να καλύπτουν τη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων στο εξωτερικό.

Οι Ιταλοί παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τις δραστηριότητες της οργάνωσης και μόλις έδεσαν την υπόθεση, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επιχείρηση.

Στο εγχείρημα συμμετείχαν περίπου 100 στελέχη του Σώματος των Καραμπινιέρων, με την υποστήριξη της 6ης Μονάδας Ελικοπτέρων, του 4ου Έφιππου Συντάγματος, της Αερομεταφερόμενης Μοίρας Καταδρομών «Puglia» και της Μονάδας Αστυνομικών Σκύλων του Μοντούνιο.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ, όπως ανέφερε στο Zougla.gr ανώτερος Ιταλός αξιωματικός που έχει γνώση της υπόθεσης, δεν αποκλείεται να προκύψουν και εμπλεκόμενα πρόσωπα στη χώρα μας.