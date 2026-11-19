Με αιχμές σε βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας, αλλά και αισιοδοξία για όσα ειπώθηκαν στην τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας. ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε δηλώσεις αμέσως μετά την λήξη της Συνόδου.

Ο Ρώσος Πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση ως «ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας». Όπως υπογράμμισε, ο διάλογος με τους ομολόγους του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα ήταν ειλικρινής και εποικοδομητικός, ανοίγοντας τον δρόμο για να υπάρξει συνέχεια και περαιτέρω επαφές.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι χορηγοί της»

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, η ατζέντα των ηγετών κινήθηκε γύρω από καίρια παγκόσμια ζητήματα, όπως:

Η μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Ευρύτερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, δόθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς τις προθέσεις της αμερικανικής πλευράς, εκτιμώντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματική πρόθεση να τερματίσει την πολεμική σύγκρουση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι «άδικα κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν όλο το βάρος σε εμάς». Το θέμα πρόσθεσε είναι και «αν η Ουκρανία και η Ευρώπη θέλουν να προχωρήσουν σε συμφωνία για τερματισμό της σύρραξης».

«Εμείς – πρόσθεσε- συμφωνήσαμε για διάλογο, αλλά οι Ευρωπαίοι «χορηγοί» της Ουκρανίας δεν ήθελαν να λήξει η υπόθεση. Και τώρα τα πράγματα αλλάζουν, και ίσως να θέλουν να το ξανασκεφτούν»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αποτελέσματα της τριμερούς ο Πούτιν είπε ότι η «ξενοφοβία και η ρωσοφοβία» υποχωρούν. Ανοίξαμε «μια νέα σελίδα στην ιστορία της διπλωματίας αλλά το τι θα ακολουθήσει μόνο ο Θεός το ξέρει».

Η αναφορά στη συνάντηση της Γιάλτας

«Τι κακό είχε η Γιάλτα;», διερωτήθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με τις αναφορές για «νέα Γιάλτα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η συνάντηση του 1945 μεταξύ του Ιωσήφ Στάλιν της Σοβιετικής΄Ενωσης, του Ουίνστον Τσόρτσιλ της Βρετανίας και του Προέδρου των ΗΠΑ Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, καθόρισε την πορεία της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες.

Παράλληλα αποκάλυψε πως συμφώνησαν και οι 3 ηγέτες ότι χρειάζεται προσοχή στους χειρισμούς που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν θα επιτεθούμε εμείς»

Αναφερόμενος στις ζημιές που υπέστησαν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και η γέφυρα της Κριμαίας από ουκρανικές επιθέσεις είπε ότι οι ρωσικές απαντήσεις θα είναι πιο επώδυνες από το σύνηθες.

«Ψάχνουν τρόπο να μας γυρίσουν πίσω, αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Συμβιβασμούς δεν θα κάνουμε. Συμφωνίες ίσως», ακούστηκε να λέει σε αυστηρό τόνο. «Δεν έχουμε διάθεση να συνεχίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά εναπόκειται στην Ουκρανία αν θέλει τον τερματισμό του», είπε.

«Δεν θα επιτεθούμε σε κανέναν, αλλά οι Ευρωπαίοι μιλούν συνέχεια για πόλεμο και επιθέσεις που δεν βγάζουν κανένα νόημα», πρόσθεσε. Θα χρησιμοποιήσουμε είπε την διπλωματική οδό για να βρούμε λύση».

«Μερικές φορές σκέφτομαι πως αν δεν αλλάξει δραστικά κάτι στις ηγεσίες της Ευρώπης δεν θα ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μας», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Τέλος, σχολιάζοντας γενικότερα το μέλλον των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, ο Πούτιν σημείωσε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η στάση και η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στη Μόσχα, όπως ανέφερε, δημιουργούν λόγους αισιοδοξίας για την πορεία των διμερών τους σχέσεων το επόμενο διάστημα.