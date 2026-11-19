Συγκλονιστικά πλάνα από κάμερες σώματος (bodycams) είδαν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ένας 56χρονος άνδρας με αυτοκτονικές τάσεις άνοιξε πυρ εναντίον δύο αξιωματικών ασφαλείας (peace officers) κατά τη διάρκεια ελέγχου στο διαμέρισμά του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στον 25ο όροφο ενός ουρανοξύστη 33 ορόφων στο τεράστιο οικιστικό συγκρότημα Co-op City. Οι αξιωματικοί του τοπικού Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας (CCPD) κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο για την κατάσταση της υγείας (wellness check) του ενοίκου. Στο βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (18/11), διακρίνεται ένας αξιωματικός να χρησιμοποιεί έναν ειδικό υδραυλικό διαστολέα προσπαθώντας να παραβιάσει την κλειδωμένη πόρτα.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο 56χρονος αδειάζει το όπλο του μέσα από το διαμέρισμα, τρυπώντας την πόρτα. Οι σφαίρες πέτυχαν τον άνδρα αξιωματικό στο χέρι και τη γυναίκα συνάδελφό του στους γλουτούς. «Πυροβολισμοί, πυροβολισμοί! Τραυματίας αστυνομικός!», ακούγεται να ουρλιάζει ένας από τους ένστολους στο διάρκειας ενός λεπτού βίντεο, καθώς οι υπόλοιποι τρέχουν πανικόβλητοι να καλυφθούν στον διάδρομο.

Στη συνέχεια, ο ένοπλος ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του και στο σημείο έσπευσε ειδική ομάδα SWAT της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD). Εν τέλει, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο 56χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Σύμφωνα με πηγές, η εγκληματική του δράση ξεκινούσε από το 1986 με σύλληψη για βιασμό και απόπειρα επηρεασμού μάρτυρα. Το 1987 είχε συλληφθεί για επίθεση και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ το 2001 είχε εκδοθεί ένταλμα εις βάρος του στη Φλόριντα για συνωμοσία με σκοπό το οργανωμένο έγκλημα (racketeering). Η ακριβής δικαστική κατάληξη αυτών των υποθέσεων παραμένει άγνωστη.

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Co-op City (CCPD) διαθέτει 54 ορκισμένους αξιωματικούς, εκ των οποίων οι 41 ανήκουν στην άμεση δράση, επιφορτισμένους με την περιπολία του οικιστικού συγκροτήματος. Αν και δεν είναι αστυνομικοί του NYPD, είναι εγγεγραμμένοι στις κρατικές υπηρεσίες, οπλοφορούν, έχουν δικαίωμα σύλληψης και μπορούν να κόβουν κλήσεις.

Η κατάληξη για τους δύο τραυματίες ήταν ευτυχώς θετική. Το βράδυ της Δευτέρας, το CCPD ανήρτησε ένα βίντεο που δείχνει τον τραυματία αξιωματικό, ονόματι Πολάνκο, να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο St. Barnabas με το δεξί του χέρι δεμένο, καταχειροκροτούμενος από συναδέλφους. Η γυναίκα συνάδελφός του υπεβλήθη σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ενδεικτικό του πόσο κοντά στον θάνατο έφτασαν οι ένστολοι είναι το γεγονός ότι ο ασύρματος Motorola ενός εκ των αξιωματικών δέχτηκε σφαίρα, γλιτώνοντάς τον από τα χειρότερα. «Αυτό το “μωρό” πέθανε σαν ήρωας, δεχόμενο μια σφαίρα και σώζοντας τη ζωή του αξιωματικού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το τμήμα στην ανάρτησή του, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες του κατεστραμμένου ασυρμάτου.