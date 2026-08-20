Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Sparkbrook του Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις μαυροντυμένοι άνδρες εξαπέλυσαν οργανωμένη επίθεση με πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς έξω από την αίθουσα δεξιώσεων Royal Shalimar, στην Highgate Road.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, την ώρα που εκατοντάδες καλεσμένοι γιόρταζαν ένα γάμο, μετατρέποντας μια βραδιά χαράς σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ένας από τους δράστες άναψε τρεις βόμβες μολότοφ και τις εκσφενδόνισε προς το κτίριο, με έναν από αυτούς να προσκρούει στην πρόσοψη, δίπλα σε νεαρούς παρευρισκόμενους και ένα μωρό.

Αμέσως μετά, ο δράστης διέσχισε το δρόμο και πέταξε άλλους δύο μηχανισμούς προς δύο σταθμευμένα supercars —μία Lamborghini και μία McLaren— τα οποία τυλίχθηκαν αμέσως στις φλόγες, υψώνοντας πυκνούς καπνούς.

Η ψυχραιμία των παρευρισκομένων και του προσωπικού αποδείχθηκε σωτήρια. Ένας καλεσμένος κατάφερε να κλωτσήσει έναν από τους μηχανισμούς πριν κυλήσει κάτω από άλλο όχημα, ενώ οι εργαζόμενοι του χώρου αντέδρασαν ακαριαία χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες για να περιορίσουν τη φωτιά.

Οι τρεις ύποπτοι διέφυγαν τρέχοντας προς τη Mole Street, όπου επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας του West Midlands. Οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και αποχώρησαν λίγο μετά τις 21:00, επιβεβαιώνοντας πως από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες, συγκεντρώνοντας καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κυκλώματα παρακολούθησης για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: DailyMail