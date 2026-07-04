Μια ακραία συμπλοκή μεταξύ εργατών σε σκεπή κατοικίας, έχει γίνει το απόλυτο viral των τελευταίων ωρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η ένταση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές οδήγησε σε μια επικίνδυνη πτώση στο κενό.

Το σκηνικό, το οποίο εκτυλίχθηκε στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, ξεκίνησε από έναν έντονο διάλογο μεταξύ των μελών ενός συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης.

Πολύ σύντομα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Οι άνδρες άρχισαν να ανταλλάσσουν σπρωξίματα και γροθιές, κινούμενοι με τεράστιο ρίσκο ακριβώς στην άκρη της οροφής.

Δείτε το βίντεο:

Η σοκαριστική πτώση και η συνέχεια στο έδαφος

Η κορύφωση του καβγά ήρθε όταν ένας από τους εργαζόμενους έσπρωξε βίαια έναν συνάδελφό του, ρίχνοντάς τον από το κτήριο.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δύο ακόμη άτομα έχασαν την ισορροπία τους και βρέθηκαν στο κενό, καταλήγοντας στον κήπο.

Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν ότι η πτώση δεν τους πτόησε. Σηκώθηκαν αμέσως και, γεμάτοι αδρεναλίνη, συνέχισαν να παλεύουν στο γρασίδι, αφήνοντας άναυδους όσους ήταν παρόντες.

Στο οπτικό υλικό ακούγεται ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο να τους φωνάζει να σταματήσουν, τονίζοντας πως οι γείτονες είναι έτοιμοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Τελικά, η παρέμβαση των υπόλοιπων συναδέλφων τους έβαλε τέλος στο επεισόδιο.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Οι χρήστες του διαδικτύου εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την πλήρη έλλειψη μέτρων ασφαλείας, ενώ πολλοί σχολίασαν με δόση απορίας την αντοχή των εργατών, οι οποίοι συνέχισαν τη μάχη σαν να μην είχε μεσολαβήσει μια πτώση από ύψος αρκετών μέτρων.