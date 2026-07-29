Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Με μια αυστηρή δήλωση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπερνά την κυρίαρχη ισότητα, τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί από κοντά κάθε ενέργεια όσων επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους γεωπολιτικούς υπολογισμούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

Διαμήνυσε με αδιαπραγμάτευτο τρόπο πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αφήσει αβοήθητους τους Τουρκοκύπριους, τονίζοντας ότι δε θα επιτραπεί με κανένα τίμημα η επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντος.

Συνδέοντας τη διαχρονική στήριξη της χώρας του με το μέλλον της περιοχής, ο Ερντογάν υπενθύμισε την επιτυχή επίλυση του προβλήματος υδροδότησης της τουρκοκυπριακής πλευράς και προανήγγειλε τη συνέχιση των αναπτυξιακών υποδομών, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ερντογάν #Τουρκία #τουρκοκύπριοι