Με μια αυστηρή δήλωση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπερνά την κυρίαρχη ισότητα, τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί από κοντά κάθε ενέργεια όσων επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους γεωπολιτικούς υπολογισμούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς.

Διαμήνυσε με αδιαπραγμάτευτο τρόπο πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αφήσει αβοήθητους τους Τουρκοκύπριους, τονίζοντας ότι δε θα επιτραπεί με κανένα τίμημα η επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντος.

Συνδέοντας τη διαχρονική στήριξη της χώρας του με το μέλλον της περιοχής, ο Ερντογάν υπενθύμισε την επιτυχή επίλυση του προβλήματος υδροδότησης της τουρκοκυπριακής πλευράς και προανήγγειλε τη συνέχιση των αναπτυξιακών υποδομών, θέτοντας ως κεντρικό στόχο την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου.