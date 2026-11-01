Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 συνετρίβη το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) σε πάρκο λυόμενων κατοικιών στο Γκρίνακρες της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, προκαλώντας τον θάνατο πολλών ανθρώπων.

Το αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων τζετ φέρεται να μετέφερε εννέα άτομα, ωστόσο παραμένει ασαφές αν υπάρχουν απώλειες και στο έδαφος. Η τοπική Πυροσβεστική έκανε λόγο για συμβάν με «μαζικές απώλειες».

Το 22 ετών δικινητήριο αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Austin-Bergstrom του Τέξας με προορισμό τη Βόρεια Ελευθέρα στις Μπαχάμες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), λίγο μετά τις 13:00 το αεροπλάνο πραγματοποίησε μια απότομη δεξιά στροφή και βούτηξε από τα 8.000 πόδια με ταχύτητα 350 ποδιών ανά δευτερόλεπτο. Κατά την πτώση του χτύπησε σε δέντρο και έκοψε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο θόρυβος της συντριβής έμοιαζε «με πύραυλο». Η πρόσκρουση, η οποία έχει καταγραφεί σε ανεπιβεβαίωτα βίντεο από κάμερες οχημάτων, δημιούργησε έναν τεράστιο κρατήρα και μια γιγαντιαία πύρινη σφαίρα, καταστρέφοντας ολοσχερώς τουλάχιστον ένα τροχόσπιτο.

Οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένο αποκλεισμό των γύρω δρόμων, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).