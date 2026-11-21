Σε μια ριζική αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων προχωρά το αμερικανικό Πεντάγωνο, σχεδιάζοντας βάσεις ικανές να λειτουργούν αυτόνομα για έως και 90 ημέρες χωρίς κανέναν εξωτερικό ανεφοδιασμό. Με όπλα τα ανεξάρτητα ενεργειακά δίκτυα, τους πυρηνικούς μικροαντιδραστήρες και τη συσσώρευση στρατηγικών αποθεμάτων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει το εγχείρημα κρίσιμο για την προστασία της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές ή μια ενδεχόμενη κατάρρευση βασικών υποδομών.

Την ώρα, όμως, που οι ένοπλες δυνάμεις θωρακίζονται, ένα παράλληλο κύμα ανησυχίας σαρώνει την αμερικανική κοινωνία. Οι φόβοι για ένα γενικευμένο μπλακ άουτ, που τροφοδοτούνται τόσο από θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από τα συχνά προβλήματα σε ψηφιακές υπηρεσίες, ωθούν ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς στην αγορά τροφίμων μακράς διαρκείας, γεννητριών, ασυρμάτων και ειδών επιβίωσης. Η τάση αυτή φέρνει στο νου την πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Ευρωπαίους πολίτες για τη διατήρηση ενός ατομικού κιτ έκτακτης ανάγκης 72 ωρών, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την ετοιμότητα απέναντι σε μεγάλες κρίσεις.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα και στους δείκτες της αγοράς. Όπως ανέφερε δημοσίευμα του Axios στις 19 Νοεμβρίου, η εταιρεία εξοπλισμού επιβίωσης Survival Frog είδε τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται κατά 450% το διάστημα 27 Οκτωβρίου – 16 Νοεμβρίου σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, με τη συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών να είναι νέοι πελάτες.

Στον πυρήνα αυτής της συζήτησης βρίσκεται το FORTRESS America, ένα υπαρκτό πρόγραμμα του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, το οποίο στο Διαδίκτυο συνδέθηκε με ανυπόστατες φήμες περί επικείμενης πολύμηνης διακοπής ρεύματος σε εθνικό επίπεδο. Τα αποκαλυπτήρια της πρωτοβουλίας έγιναν επισήμως στις 30 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, από το βήμα της βάσης των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Ο επιχειρησιακός στόχος των ενόπλων δυνάμεων

Το ακρωνύμιο FORTRESS (Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability) περιγράφει ένα συνολικό πλαίσιο θωράκισης των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων, των στρατιωτικών πόρων, της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Όπως εξήγησε ο Χέγκσεθ, πρόκειται για αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής εθνικής ασφάλειας απέναντι σε σενάρια παράλυσης κρίσιμων υποδομών.

Κύριο ζητούμενο είναι οι αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν πλήρως επιχειρησιακές ακόμη και αν το πολιτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης καταρρεύσει, η ροή καυσίμων διακοπεί ή οι τηλεπικοινωνίες υποστούν σοβαρά πλήγματα. Στις 6 Οκτωβρίου, ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τις προμήθειες και την υποστήριξη, Μάικλ Ντάφι, εξέδωσε οδηγία για τη σύσταση ειδικού γραφείου υλοποίησης. Προσωρινός επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Ρίτσαρντ «Ματ» Ο’ Μάλεϊ, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των υπηρεσιών, την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εκπόνηση του σχεδίου δράσης.

Οι πέντε πυλώνες του FORTRESS America

Η αρχιτεκτονική του προγράμματος βασίζεται σε πέντε κεντρικούς άξονες που διασφαλίζουν τη λειτουργία των βάσεων σε ακραίες συνθήκες:

Ενεργειακή αυτονομία: Δημιουργία ανεξάρτητων πηγών ενέργειας για την απεξάρτηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από το κεντρικό δίκτυο. Ανθεκτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας: Μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες για κρίσιμα υλικά, εξαρτήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Στρατηγικά αποθέματα: Συγκρότηση επαρκών αποθεμάτων βασικών πόρων, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίζονται απρόσκοπτα σε καιρό κρίσης. Προστασία εγκαταστάσεων: Αναβάθμιση τόσο της φυσικής φύλαξης, όσο και της κυβερνοάμυνας απέναντι σε επιθέσεις και δολιοφθορές. Ασφάλεια επικοινωνιών: Εγγύηση της αδιάλειπτης λειτουργίας δορυφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρομαγνητικών δικτύων σε περιβάλλον εκτεταμένων διαταραχών.

Το στοίχημα των 90 ημερών

Το στοιχείο που προσέλκυσε τα φώτα της δημοσιότητας αποκαλύφθηκε στις 25 Οκτωβρίου από το Fox News. Επικαλούμενο σχετικά έγγραφα, το δίκτυο μετέδωσε πως το Πεντάγωνο απαιτεί από τις μεγάλες βάσεις στις ηπειρωτικές ΗΠΑ να μπορούν να διατηρούν τις ζωτικές τους λειτουργίες για τουλάχιστον 90 ημέρες χωρίς καμία εξωτερική συνδρομή. Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά εκτείνεται στην επάρκεια νερού, καυσίμων, επικοινωνιών και βασικών εφοδίων, ακόμη και στην περίπτωση που οι υποδομές για τον άμαχο πληθυσμό τεθούν εκτός λειτουργίας.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, η ηλεκτρική ενέργεια συνιστά πλέον καθοριστικό πυλώνα της στρατιωτικής ισχύος. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Οκτωβρίου, ο βοηθός υπουργός Άμυνας για θέματα ενέργειας, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος, Ντέιλ Μαρκς, επιβεβαίωσε την κατεύθυνση αυτή, τονίζοντας ότι οι βάσεις οφείλουν να αντέχουν 30, 60 ή και 90 ημέρες αποκομμένες από την εξωτερική ηλεκτροδότηση.

Πυρηνικοί μικροαντιδραστήρες και αυτόνομα δίκτυα

Για να γίνει πράξη αυτός ο στόχος, το Πεντάγωνο στρέφεται σε ένα ευρύ μείγμα τεχνολογιών: πυρηνικούς μικροαντιδραστήρες, μεγάλα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, τοπικά μικροδίκτυα με δυνατότητα αποσύνδεσης από το κεντρικό σύστημα, καθώς και μονάδες φυσικού αερίου, γεωθερμίας και ανανεώσιμων πηγών.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό κατέχει το πρόγραμμα Janus του αμερικανικού Στρατού, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και δοκιμή πυρηνικών μικροαντιδραστήρων σε βάσεις με τη σύμπραξη ιδιωτικών εταιρειών. Σύμφωνα με εξειδικευμένα αμυντικά μέσα, όπως το The War Zone, προγραμματίζονται περισσότεροι από 20 μικροαντιδραστήρες, με τις πρώτες εγκαταστάσεις να τοποθετούνται χρονικά από το 2028. Παρότι οι μονάδες αυτές υπόσχονται συνεχή παροχή ρεύματος και δραστική μείωση της ανάγκης μεταφοράς συμβατικών καυσίμων, η υλοποίησή τους προσκρούει σε σημαντικές τεχνικές, οικονομικές και ρυθμιστικές προκλήσεις.

Η κλίμακα του εγχειρήματος είναι τεράστια, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για περίπου 500 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ηπειρωτικές ΗΠΑ που θα πρέπει να αξιολογηθούν ενεργειακά. Ενιαίο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης δεν υφίσταται ακόμη, δεδομένου ότι πολλές από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις θα χρειαστούν χρόνια και βαριές επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση, το FORTRESS America σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή δόγματος για το Πεντάγωνο: η συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα σε μια γενικευμένη κρίση δεν θεωρείται πια δεδομένη, αλλά ένα δύσκολο στοίχημα ενεργειακής, τεχνολογικής και εφοδιαστικής αυτάρκειας.