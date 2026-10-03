Ένα τεράστιο σκάνδαλο συγκλονίζει την Πολιτεία της Νέας Υόρκης, μετά τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον φερόμενο ομαδικό βιασμό μιας φοιτήτριας στους χώρους μιας ανδρικής αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ.

Μέσα από μια ογκώδη αγωγή 101 σελίδων, η νεαρή γυναίκα, η οποία διατηρεί την ανωνυμία της, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Jane Doe», καταγγέλλει ότι τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 20 ετών, έπεσε θύμα πολύωρης σεξουαλικής κακοποίησης, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κεταμίνη.

Η νομική αυτή κίνηση όχι μόνο έφερε την υπόθεση ξανά στην επικαιρότητα, αλλά πυροδότησε και θύελλα αντιδράσεων για τους χειρισμούς των πανεπιστημιακών, αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών, με την υπόθεση πλέον να περνά στα χέρια της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης.

Η «Jane Doe» ξεκίνησε τις σπουδές της στο Κορνέλ τον Αύγουστο του 2022, αφήνοντας το σπίτι της που βρισκόταν 1.600 χιλιόμετρα μακριά.

Όπως αναφέρει η αγωγή, η 18χρονη τότε κοπέλα αναζητούσε την αίσθηση της κοινότητας, γεγονός που την ώθησε να ενταχθεί γρήγορα στη γυναικεία αδελφότητα Delta Delta Delta, ελπίζοντας σε δυνατές φιλίες.

Το χρονικό της μοιραίας βραδιάς

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η 20χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα βότκας προτού καν βγει. Παρά το γεγονός ότι στα μπαρ της Ιθάκα που επισκέφθηκε είχε σημανθεί με ειδικά διακριτικά ως άτομο κάτω των 21 ετών, κατάφερε να προμηθευτεί επιπλέον αλκοόλ.

Λίγο πριν από τις 23:00, αποφάσισε να επισκεφθεί την ανδρική αδελφότητα Chi Phi για να δει έναν φίλο της (ο οποίος σήμερα είναι μεταξύ των εναγομένων). Όταν έφτασε εκεί, περιγράφεται ως «εμφανώς μεθυσμένη», έχοντας καταναλώσει ήδη γύρω στα δέκα ποτά.

Κεταμίνη και πολύωρη κακοποίηση

Η συνέχεια, όπως περιγράφεται στην αγωγή, είναι εφιαλτική. Ο φίλος της την οδήγησε σε ένα δωμάτιο όπου, μαζί με ένα ακόμη μέλος της αδελφότητας, της έδωσαν ουσίες που της παρουσίασαν ως κεταμίνη. Η κοπέλα, της οποίας η μέθη είχε φτάσει στο «8 στα 10», σύμφωνα με την ίδια, βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας να συναινέσει ή να αντιδράσει.

Τα ξημερώματα, ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στάλθηκε στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, αναφέροντας ότι υπάρχει «δωρεάν… στον επάνω όροφο», καλώντας και άλλους να συμμετάσχουν. Η καταγγέλλουσα περιγράφει στην αγωγή της ότι οι δράστες έφτασαν στο σημείο να ρίχνουν και να εισπνέουν γραμμές κεταμίνης πάνω από το σώμα της, μεταφέροντάς την από δωμάτιο σε δωμάτιο μέχρι τα ξημερώματα, οπότε και έχασε τις αισθήσεις της.

Το σοκ της επόμενης ημέρας

Το επόμενο πρωί, επιστρέφοντας στο δωμάτιό της, η φοιτήτρια ήταν γεμάτη μώλωπες. Οι συγκάτοικοί της δήλωσαν αργότερα ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, μην μπορώντας να αντιληφθεί τη βαρύτητα αυτών που είχε υποστεί.

Τις επόμενες ημέρες, άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί, καθώς πληροφορήθηκε ότι μέλη της Chi Phi είχαν καυχηθεί ανοιχτά στην πανεπιστημιούπολη για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Τα κενά της αρχικής έρευνας

Στις 8 Νοεμβρίου, το θύμα κατήγγειλε επισήμως το γεγονός στην αστυνομία του Πανεπιστημίου, δηλώνοντας σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι με βίασαν». Παράλληλα, είχε κρατήσει στοιχεία, όπως το άπλυτο φόρεμά της και φωτογραφίες από τα χτυπήματα.

Ωστόσο, η εξασέλιδη αναφορά που εστάλη τελικά στον τοπικό εισαγγελέα Matthew Van Houten δεν περιλάμβανε ποτέ τη λέξη «βιασμός», παρά μόνο αναφορές ότι η κοπέλα ήταν «ανήμπορη» και «τρομοκρατημένη».

Αυτό το ελλιπές έγγραφο αποτέλεσε το βασικό πάτημα του εισαγγελέα για να μην ασκήσει αρχικά ποινικές διώξεις, θεωρώντας ότι δεν προέκυπταν επαρκή στοιχεία για τέλεση εγκλήματος.

Η εσωτερική διαδικασία και οι αντιφάσεις

Το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε έρευνα με βάση τον νόμο Title IX. Μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους παραδέχθηκαν την επαφή υποστηρίζοντας πως ήταν συναινετική, ενώ άλλοι την αρνήθηκαν πλήρως, πέφτοντας ωστόσο σε αντιφάσεις.

Η αδελφότητα Chi Phi έκλεισε και αποβλήθηκε από το Κορνέλ, όμως η πλευρά του θύματος καταγγέλλει ότι σε πολλούς δράστες επιβλήθηκαν επιεικείς ποινές, κάτι που το ίδρυμα διαψεύδει, κάνοντας λόγο για αυστηρές κυρώσεις και αποβολές.

Ανατροπή σκηνικού και νέα εισαγγελική παρέμβαση

Η ογκώδης αγωγή που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 προκάλεσε την παρέμβαση των ανώτατων αρχών της Πολιτείας. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, αφαιρώντας τον φάκελο από τον τοπικό εισαγγελέα λόγω «απώλειας εμπιστοσύνης», ανέθεσε την υπόθεση απευθείας στη Γενική Εισαγγελέα Letitia James.

Δύο χρόνια μετά την εφιαλτική νύχτα, ο φάκελος ανοίγει από την αρχή.

Οι νέες έρευνες δεν θα επικεντρωθούν μόνο στην τέλεση των εγκλημάτων καθεαυτών, αλλά και στο πώς διενεργήθηκε η αρχική αστυνομική και πανεπιστημιακή έρευνα, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς κρίσιμα στοιχεία «χάθηκαν» στη διαδρομή προς τη δικαιοσύνη.