Διακινητής ναρκωτικών, υπήκοος Μεξικού, που καταζητούν οι Αρχές των ΗΠΑ, συνελήφθη στη Γουατεμάλα, ανακοίνωσε η αστυνομία, εν μέσω επιχειρήσεων για να περιοριστεί κύμα βίας την ευθύνη για το οποίο η κυβέρνηση επιρρίπτει στο οργανωμένο έγκλημα.

Un operativo táctico y estratégico de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA, en la 2ª avenida y 14 calle, zona 10, https://t.co/4gRE2kmKDn

Την Τρίτη, οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη άλλων τριών καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη, που τους προσάπτει διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους είναι έτερος Μεξικανός, που φέρεται να διακινούσε προς την αγορά των ΗΠΑ φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές το οποίο ενοχοποιείται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια στην αμερικανική επικράτεια.

Οι συλλήψεις ανακοινώθηκαν με φόντο την κλιμάκωση της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα και των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας.

El mexicano de 40 años era requerido por una corte federal de Illinois por cuatro cargos relacionados con la distribución de cocaína; las investigaciones estadounidenses identifican a Guadalajara como la base de operaciones de la organización https://t.co/J4UYcAfB7F https://t.co/XbBPpz991Y

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι ο Μεξικανός, που κατονόμασε ως Ερνάν Παλομέρα, 40 ετών, τέθηκε υπό κράτηση προχθές Παρασκευή σε εμπορικό τομέα στην πόλη της Γουατεμάλας, προσθέτοντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν «εκδώσει ένταλμα σύλληψής (του)» με σκοπό «την έκδοση».

✈️ Aprehensión con fines de extradición

El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América de Hernán Palomera, también conocido por los alias “Ernesto Hernández”, “Hernán Arreda”, “Hernanvalontto Arreda”, “Hernán Arreola”, “Hernán Arreola-Palomares”, “Hernán Palomares”, “Hernán Palomares-Areola”, “Hernán Palomarea-Arreola” y “Primo”.

Palomera es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, donde se le acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, distribución de 500 gramos o más de cocaína (dos cargos) y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de dicha droga.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, se identificó una organización de narcotráfico con sede en Guadalajara, México, presuntamente responsable de importar grandes cantidades de cocaína desde México hacia Estados Unidos para su distribución. Las investigaciones señalan a Palomera como uno de los presuntos líderes de esta estructura criminal, a quien se le atribuye dirigir y gestionar las operaciones de importación de drogas hacia territorio estadounidense.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2026