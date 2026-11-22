Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Διακινητής ναρκωτικών, υπήκοος Μεξικού, που καταζητούν οι Αρχές των ΗΠΑ, συνελήφθη στη Γουατεμάλα, ανακοίνωσε η αστυνομία, εν μέσω επιχειρήσεων για να περιοριστεί κύμα βίας την ευθύνη για το οποίο η κυβέρνηση επιρρίπτει στο οργανωμένο έγκλημα.
Mexicano capturado en Guatemala es requerido por EE. UU. por narcotráfico
PNC ha capturado a 45 extraditables este año
Un operativo táctico y estratégico de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA, en la 2ª avenida y 14 calle, zona 10, https://t.co/4gRE2kmKDn
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 20, 2026
Την Τρίτη, οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη άλλων τριών καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη, που τους προσάπτει διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους είναι έτερος Μεξικανός, που φέρεται να διακινούσε προς την αγορά των ΗΠΑ φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές το οποίο ενοχοποιείται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια στην αμερικανική επικράτεια.
Οι συλλήψεις ανακοινώθηκαν με φόντο την κλιμάκωση της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα και των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας.
El mexicano de 40 años era requerido por una corte federal de Illinois por cuatro cargos relacionados con la distribución de cocaína; las investigaciones estadounidenses identifican a Guadalajara como la base de operaciones de la organización https://t.co/J4UYcAfB7F https://t.co/XbBPpz991Y
— Infobae México (@infobaemexico) November 21, 2026
Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι ο Μεξικανός, που κατονόμασε ως Ερνάν Παλομέρα, 40 ετών, τέθηκε υπό κράτηση προχθές Παρασκευή σε εμπορικό τομέα στην πόλη της Γουατεμάλας, προσθέτοντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν «εκδώσει ένταλμα σύλληψής (του)» με σκοπό «την έκδοση».
✈️ Aprehensión con fines de extradición
El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América de Hernán Palomera, también conocido por los alias “Ernesto Hernández”, “Hernán Arreda”, “Hernanvalontto Arreda”, “Hernán Arreola”, “Hernán Arreola-Palomares”, “Hernán Palomares”, “Hernán Palomares-Areola”, “Hernán Palomarea-Arreola” y “Primo”.
Palomera es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, donde se le acusa de conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, distribución de 500 gramos o más de cocaína (dos cargos) y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de dicha droga.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, se identificó una organización de narcotráfico con sede en Guadalajara, México, presuntamente responsable de importar grandes cantidades de cocaína desde México hacia Estados Unidos para su distribución. Las investigaciones señalan a Palomera como uno de los presuntos líderes de esta estructura criminal, a quien se le atribuye dirigir y gestionar las operaciones de importación de drogas hacia territorio estadounidense.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2026
Η εισαγγελία σημείωσε ότι ο φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών καταζητείται από δικαστήριο στην πολιτεία Ιλινόι (ανατολικές ΗΠΑ) που τον θεωρεί ηγέτη «οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών» με έδρα «τη Γουαδαλαχάρα, στο Μεξικό».
Capturan en Guatemala a narco mexicano requerido por EU
Autoridades de Guatemala detuvieron el 20 de noviembre a Hernán Palomera, mexicano de 40 años, señalado como presunto dirigente de una organización criminal con sede en Guadalajara y requerido por Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con cocaína. La captura ocurrió en Ciudad de Guatemala y se suma a otras dos detenciones realizadas el 19 de noviembre por investigaciones vinculadas al tráfico de fentanilo. En 2026, las autoridades guatemaltecas reportan 45 capturas con fines de extradición.
#guatemala #méxico #seguridad #extradición
— NX Noticias (@NXNoticias) November 21, 2026
Ο ύποπτος προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης στην πρωτεύουσα.
Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.
Στις 14 Νοεμβρίου, κήρυξε κατάσταση «πολιορκίας» στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ (νότια), έπειτα από κύμα βίας αποδοθέν σε καρτέλ των ναρκωτικών, και ανέπτυξε τον στρατό.