Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα, με τους Αμερικανούς να είναι γενικά δυσαρεστημένοι με την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν και σε άλλα βασικά ζητήματα, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos.

Η δημοτικότητα του Τραμπ σε οικονομικά ζητήματα, τα οποία ήταν κρίσιμα για την πολιτική του επιστροφή το 2024, έχει μειωθεί από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

• Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κατάσταση με το Ιράν με ποσοστό 66% έναντι 33%. Η βαθμολογία του για την οικονομία έχει μειωθεί κατά επτά μονάδες, στο 34%, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί. Η βαθμολογία του για τον πληθωρισμό έχει μειωθεί κατά πέντε μονάδες σε αυτό το διάστημα, στο 27%, και η χαμηλότερη βαθμολογία του αφορά τις αντιλήψεις για τον χειρισμό του γενικού κόστους ζωής, με το 23% να τον εγκρίνει έναντι 76% που τον αποδοκιμάζει.

• Η συνολική αποδοχή του Τραμπ ανέρχεται πλέον στο 37%, σε μεγάλο βαθμό το ίδιο με το 39% τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει φτάσει το 62%, το υψηλότερο από τις δύο θητείες του στην εξουσία. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, η αποδοχή του Τραμπ παρέμεινε σταθερή στο 85%, αλλά η δημοτικότητά του μεταξύ των ανεξάρτητων βουλευτών που τείνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους έχει φτάσει στο νέο χαμηλότερο επίπεδο του 56%. Το ποσοστό αποδοχής του ανέρχεται συνολικά στο 25% μεταξύ των ανεξάρτητων.

• Ο Τραμπ λαμβάνει τις καλύτερες βαθμολογίες για τον χειρισμό της μετανάστευσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (45% έγκριση και 54% αποδοκιμασία). Ωστόσο οι βαθμολογίες του για τον χειρισμό της μετανάστευσης συνολικά είναι χειρότερες, με 40% έγκριση και 59% αποδοκιμασία, ελάχιστα μεταβλημένες από 40% θετικά έναντι 58% αρνητικά τον Φεβρουάριο, αν και αυτό ήταν το χειρότερο για τη δεύτερη θητεία του.

Τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του προέδρου θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ισχνή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τώρα απειλούν και την πλειοψηφία τους στη Γερουσία.

Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα πέντε μονάδων στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ευνοήσει ο κόσμος στις εκλογές της Βουλής. Αυτό είναι αυξημένο από το προβάδισμα δύο μονάδων που είχαν τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο.

• Το προβάδισμα των Δημοκρατικών αυξάνεται σε εννέα μονάδες μεταξύ εκείνων που είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν. Οι Δημοκρατικοί είναι επίσης πολύ πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους να πουν ότι η ψήφος αυτό το φθινόπωρο είναι πιο σημαντική από τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές (73% έναντι 52%), μια μετατόπιση από το 2022, όταν τα κόμματα ήταν περίπου ισόπαλα σε αυτό το ποσοστό (72% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών έναντι 68% των Δημοκρατικών).

Το χάσμα στον ενθουσιασμό εξηγείται εν μέρει από τη διαίρεση στη βάση του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικάνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA είναι πιο πιθανό (77%) να δηλώσουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν, σε σύγκριση με το 59% της μικρότερης ομάδας Ρεπουμπλικανών που δεν ανήκουν στο MAGA. Εν τω μεταξύ, το 79% όλων των αυτοπροσδιοριζόμενων Δημοκρατικών δηλώνουν ότι είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν.

• Υπάρχει επίσης μια διχόνοια σχετικά με το πώς τα μέλη των δύο κομμάτων βλέπουν τη σημασία των εκλογών του Νοεμβρίου. Περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς λένε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι «πολύ πιο σημαντικές» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές, ενώ το 35% των Ρεπουμπλικανών βλέπουν την ίδια σημασία. Μεταξύ εκείνων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικάνοι της MAGA, το 41% λέει ότι οι επερχόμενες εκλογές είναι πολύ πιο σημαντικές από τις προηγούμενες εκλογές, με το 20% των Ρεπουμπλικανών που δεν ανήκουν στην MAGA να συμφωνούν.

Αυτά τα ευρήματα δεν αποτελούν ακριβείς ενδείξεις για το πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές και μια ποικιλία παραγόντων θα μπορούσε να προσθέσει αβεβαιότητα στο πολιτικό έτος.

• Ένα αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών αμφισβητεί την πνευματική οξύτητα του Τραμπ για τη θέση. Σχεδόν 6 στους 10 (59%) λένε ότι δεν έχει την πνευματική οξύτητα και η πλειοψηφία (55%) λέει ότι δεν έχει αρκετά καλή σωματική υγεία για να υπηρετήσει αποτελεσματικά. Και οι δύο είναι ελαφρώς πιο αρνητικές από ό,τι στην έρευνα του Φεβρουαρίου και σημαντικά πιο αρνητικές από ό,τι τον περασμένο Σεπτέμβριο.

• Σε άλλα χαρακτηριστικά, το 71% λέει ότι δεν είναι ειλικρινής και αξιόπιστος, σχεδόν το 67% λέει ότι δεν λαμβάνει προσεκτικά τις σημαντικές αποφάσεις και η πλειοψηφία του 54% λέει ότι δεν είναι ισχυρός ηγέτης.

• Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης λαμβάνουν σταθερά χαμηλές βαθμολογίες από τους Αμερικανούς, με κανέναν από τους πέντε που ερωτήθηκαν να μην έχει καθαρά θετικό έδαφος. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοκιμασίας κατέχουν ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο Διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, ο Χέγκεθ, ο Τζ. Ντ. Βανς, και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Χ. Πάουελ, αναδείχθηκε ο καλύτερος σε αυτές τις κατατάξεις.