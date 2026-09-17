Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα Πέμπτη (17/9), τη Ρωσία ότι έπληξε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), πολιτικό πλοίο με σημαία Τανζανίας που κινείτο προς ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πλοίαρχος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος.

«Ένα πλοίο με σημαία Τανζανίας δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone, ενώ έπλεε προς ένα από τα ουκρανικά λιμάνια. Εξαιτίας της επίθεσης, σκοτώθηκε ο πλοίαρχος και τραυματίστηκαν τρία άλλα μέλη του πληρώματος», ανακοίνωσε μέσω Telegram η ουκρανική Αρχή Λιμένων.

Η Ρωσία και η Ουκρανία κλιμακώνουν εδώ και μήνες τις επιθέσεις με drones κατά πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, με την κάθε πλευρά να προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα στις εξαγωγές του αντιπάλου της και να πλήξει την οικονομία του.

Τα πλήγματα της Μόσχας έχουν σε μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αναστολή των ουκρανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων διά θαλάσσης και οι επιθέσεις του Κιέβου έχουν αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές για τις δικές της εξαγωγές.

Η Τουρκία έχει προτείνει την αμοιβαία παύση των πληγμάτων αυτών, αλλά ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε ότι μία τέτοια πρωτοβουλία θα είναι «αδύνατο να την εποπτεύσει κάποιος».