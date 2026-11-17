Το πρωινό των Χριστουγέννων του 1989, ο Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) αντάλλαξε δώρα με τη σύζυγο και τα παιδιά του, προτού τους εγκαταλείψει επιδεικτικά για να περάσει την υπόλοιπη μέρα με τη νέα του σύντροφο. Η κόρη του, Λούσι, περιέγραψε την κίνηση αυτή ως «αχρείαστα βάναυση». Το περιστατικό αποτελεί μόνο μία από τις πολλές δυσάρεστες αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του Γκράχαμ Φαρμέλο, «Hawking: His Life and Work», η οποία ρίχνει φως στη σκοτεινή, άγνωστη πλευρά του διάσημου φυσικού.

Πίσω από την επιστημονική ιδιοφυΐα που άλλαξε την κατανόησή μας για τις μαύρες τρύπες, παρά τη μάχη του με τη νόσο ALS, ο Φαρμέλο σκιαγραφεί έναν αυταρχικό, εγωκεντρικό χαρακτήρα που υπήρξε αδίστακτος απέναντι σε συναδέλφους του και σκληρός με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η πρώτη του σύζυγος, Τζέιν Γουάιλντ, τον παρομοίασε με τον Βασιλιά Ληρ, κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο και ιδιότροπο εγώ» που τον μετέτρεψε σε αυταρχικό ασθενή. Ο γάμος τους, που σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν εντάσεις και υποψίες (όπως όταν η μητέρα του Χόκινγκ αμφισβήτησε την πατρότητα του τρίτου τους παιδιού), διαλύθηκε οριστικά όταν ο φυσικός ξεκίνησε σχέση με τη νοσοκόμα του, Ελέιν Μέισον.

Ο Χόκινγκ παντρεύτηκε τη Μέισον το 1995. Η σχέση αυτή θορύβησε την οικογένειά του, οδηγώντας την αστυνομία σε έρευνες (το 1999 και το 2004) για ενδεχόμενη ενδοοικογενειακή βία, μετά από ανεξήγητα κατάγματα και μώλωπες στο σώμα του φυσικού. Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, η αστυνομία δεν βρήκε ενοχοποιητικά στοιχεία και το ζευγάρι χώρισε τελικά το 2007, με τη Μέισον να δηλώνει αργότερα πως ένιωθε σαν «φυλακισμένη του Στίβεν».

Παρά την καθήλωσή του στο αναπηρικό αμαξίδιο, η βιογραφία αποκαλύπτει πως η αναπηρία δεν μείωσε τη σεξουαλική του διάθεση. Ο Χόκινγκ σύχναζε σε strip clubs του Λονδίνου και, όπως επιβεβαίωσε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το 2012, είχε επισκεφθεί κλαμπ ανταλλαγής συντρόφων (swingers) στην Καλιφόρνια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επαφή του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν. Το 2006, ο Χόκινγκ παρευρέθηκε σε επιστημονικό συνέδριο στις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους, με χορηγό το ίδρυμα του άλλου άνδρα, συμμετέχοντας σε μπάρμπεκιου στο ιδιωτικό του νησί και κάνοντας βόλτα με υποβρύχιο. Αν και email του Έπστιν από το 2024 (που αποσφραγίστηκε πρόσφατα) έδειχνε προσπάθεια να διαψευστούν φήμες περί συμμετοχής του Χόκινγκ σε «όργιο ανηλίκων», δεν βρέθηκε ποτέ κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη φήμη. Παράλληλα, μια φωτογραφία του 2026 στα αρχεία του χρηματιστή, που έδειχνε τον φυσικό ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι, αποδείχθηκε, σύμφωνα με τον βιογράφο, πως τραβήχτηκε στη Φλόριντα το 2007 και απεικόνιζε απλώς τις νοσοκόμες του.

Η σκληρότητά του επεκτεινόταν και στην επαγγελματική του ζωή. Τη δεκαετία του 1990, όταν ο φοιτητής του Κέμπριτζ Άντριου Φάρλεϊ αμφισβήτησε τη θεωρία του για τις μαύρες τρύπες, ο Χόκινγκ προσπάθησε επανειλημμένα να τον αποβάλει από το διδακτορικό πρόγραμμα, σε μια κίνηση που ο Φαρμέλο χαρακτηρίζει ως «ανησυχητικό παράδειγμα αυταρχισμού». Ειρωνικά, το 2004, ο Χόκινγκ παραδέχτηκε δημοσίως το επιστημονικό του λάθος, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον φοιτητή που είχε προσπαθήσει να καταστρέψει.

Αντίστοιχα ψυχρή ήταν και η στάση του απέναντι στους οικείους του, με τη μητέρα του να δηλώνει πως η συμπεριφορά του θα θεωρούνταν απλώς «κακοτροπία» αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, ενώ τα αδέρφια του τον χαρακτήριζαν ψυχρό και απόμακρο.

Πεισματάρης και αποφασιστικός μέχρι τέλους, ο Χόκινγκ επέμενε να ταξιδεύει και να ζει με τους δικούς του όρους, φτάνοντας μέχρι το Σινικό Τείχος της Κίνας το 2006, αψηφώντας τις ιατρικές προειδοποιήσεις. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο συνάδελφός του, Κιπ Θορν: «Αν και ο Στίβεν μπορεί να φαίνεται αβοήθητος, είναι από τους λιγότερο αβοήθητους ανθρώπους που γνωρίζω. Ελέγχει τη ζωή και τις αποφάσεις του όσο απόλυτα το έκανε πάντα».

Με πληροφορίες από το New York Post