Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ηγετική μορφή της ακροδεξιάς, ζήτησε σήμερα να συλληφθούν οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων, οι οποίοι, μετά την ιστορικά υψηλή επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, αποτελούν στόχο κατηγοριών ότι υποστηρίχθηκαν από το εξωτερικό.

«Η Σιν Μπετ (η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών) οφείλει να συλλάβει σήμερα κιόλας το πρωί τους επικεφαλής των αραβικών κομμάτων που είναι ύποπτοι ότι έλαβαν χρήματα από το Κατάρ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ μέσω του X.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι οι εκλογικές αρχές ζήτησαν από τη Σιν Μπετ να αρχίσει έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς.

Οι δύο κύριοι πολιτικοί σχηματισμοί στους οποίους μετέχουν κυρίως Άραβες Ισραηλινοί, ο «RΑΑΜ» (ακρωνύμιο που σημαίνει στα εβραϊκά “Ενιαία Αραβική Λίστα”) και η «Ενοποιημένη Λίστα», αναμένεται να κερδίσουν αριθμό εδρών πρωτοφανή στην ιστορία τους, μετά την χωρίς προηγούμενο ισχυρή εκλογική κινητοποίηση της αραβικής μειονότητας.