Σε ρυθμούς… καρναβαλιού κινήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ κατά την επίσκεψή του στις Μπαχάμες, καθώς άφησε για λίγο στην άκρη το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο και συμμετείχε σε μια πολύχρωμη γιορτή Junkanoo στους δρόμους του Νασάου.

Ο Βρετανός μονάρχης παρακολούθησε αρχικά για αρκετά λεπτά την εντυπωσιακή παρέλαση, με μουσικούς, χορευτές, περίτεχνες στολές, πολύχρωμα φτερά και άρματα να περνούν μπροστά του στην Parliament Square. Λίγο αργότερα, όμως, αποφάσισε να γίνει και ο ίδιος μέρος της γιορτής.

Ο Κάρολος μπήκε στην πομπή και κινήθηκε μαζί με τους χορευτές στους δρόμους της πρωτεύουσας, κρατώντας παραδοσιακά κουδούνια και μαράκες στα χρώματα των Μπαχαμών.

Πλαισιωμένος από performers με εντυπωσιακές, πολύχρωμες στολές και τεράστιες διακοσμητικές κεφαλές, ο βασιλιάς ακολούθησε τον ρυθμό της μουσικής, χαιρετώντας παράλληλα το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή.

Η παράδοση του Junkanoo

Το Junkanoo αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές παραδόσεις των Μπαχαμών και χαρακτηρίζεται από δυνατή μουσική, χορό, περίτεχνες στολές και μεγάλες παρελάσεις.

Η γιορτή έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που συνδέονται με την εποχή της δουλείας, όταν οι σκλαβωμένοι Αφρικανοί αξιοποιούσαν τις περιορισμένες ημέρες ελευθερίας που τους παραχωρούνταν για να γιορτάσουν, να χορέψουν και να διατηρήσουν στοιχεία της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της κουλτούρας των Μπαχαμών.

Οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις Junkanoo πραγματοποιούνται παραδοσιακά την Boxing Day και την Πρωτοχρονιά, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στις παρελάσεις.

Η παρουσία του Καρόλου στη γιορτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Καραϊβική, με τον μονάρχη να επιδιώκει επαφή με την τοπική κοινωνία και τις πολιτιστικές παραδόσεις των νησιών.