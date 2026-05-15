Κέφια… φάνηκε ότι είχε ο Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρούσε στο πλαίσιο της συνόδου των BRICS στην Ινδία. Ένας δημοσιογράφος μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο και τότε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών του ζήτησε να βγει από την αίθουσα γιατί του αποσπούσε την προσοχή. Όταν εκείνος αρνήθηκε τότε ο Λαβρόφ «ξέσπασε»: «κοίτα, μπορείς να μας αφήσεις; δεν αστειεύομαι» είπε, ζητώντας από τα μέλη της ασφάλειάς του να βγάλουν τον ενοχλητικό δημοσιογράφο από την αίθουσα.

«Αν παραδώσεις το τηλέφωνό σου, θα βγάλουν όπλο, να ξέρεις!» δήλωσε, χλευαστικά απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.