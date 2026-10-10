Ένοχοι για τη δολοφονία τριών ξένων τουριστών τον Απρίλιο του 2024 κρίθηκαν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από δικαστήριο του Μεξικού οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση που είχε προκαλέσει αγανάκτηση στη χώρα και διεθνώς.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι τρεις Μεξικανοί κατηγορούμενοι διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου στην Ενσενάδα, παραθαλάσσια πόλη της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια, γνωστή για τις παραλίες και τις ιδανικές συνθήκες για σερφ.

Η δολοφονία που συγκλόνισε τις δύο οικογένειες

Τα θύματα ήταν οι Αυστραλοί αδελφοί Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, ηλικίας 30 και 33 ετών αντίστοιχα, καθώς και ο 30χρονος Αμερικανός φίλος τους, Κάρτερ Ρόουντ.

Οι τρεις άνδρες είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία της Ενσενάδα τον Απρίλιο του 2024, όταν δέχθηκαν επίθεση. Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι τουρίστες αιφνιδιάστηκαν και δολοφονήθηκαν ενώ ήταν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση.

Οι μαρτυρίες και ο βασικός ύποπτος

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μαρτυρία για τη συμπεριφορά ενός από τους κατηγορουμένους μετά το έγκλημα, καθώς φέρεται να καυχήθηκε ότι είχε στην κατοχή του αντικείμενα των θυμάτων.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου του βασικού υπόπτου, Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», εκείνος φέρεται να υπερηφανευόταν ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον παρακαλούσε να τον αφήσει να ζήσει, λέγοντάς του ότι είχε μόλις αρραβωνιαστεί.

Η σύντροφος του Γκαρσία είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2025, σε χωριστή δίκη, σε 20 χρόνια κάθειρξης, καθώς κρίθηκε ότι υποκίνησε την κλοπή αντικειμένων των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και τα ελαστικά του αυτοκινήτου τους. Τότε ήταν 23 ετών.

Ζητούνται ποινές 210 ετών για κάθε κατηγορούμενο

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί σε καθέναν από τους τρεις κατηγορουμένους ποινή 210 ετών κάθειρξης, παρότι η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή από τη νομοθεσία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια είναι 60 χρόνια φυλάκισης.

Οι ποινές αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε μια υπόθεση που παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω της αγριότητας του εγκλήματος και της διεθνούς απήχησής του.

Συγκίνηση στις οικογένειες των θυμάτων

Η μητέρα των δύο Αυστραλών, Ντέμπρα Ρόμπινσον, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Καταθέτοντας την Πέμπτη, είχε περιγράψει ως το πιο οδυνηρό στοιχείο το γεγονός ότι οι γιοι της υπέστησαν «τόσο απάνθρωπη μεταχείριση στις τελευταίες τους στιγμές».

Ο πατέρας τους, Μάρτιν Ρόμπινσον, διαβάζοντας ανακοίνωση εκ μέρους των δύο οικογενειών, χαρακτήρισε την απόφαση σημαντικό σταθμό στον «μακρύ και οδυνηρό δρόμο» για την απόδοση δικαιοσύνης στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η βία του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό

Η πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια συγκαταλέγεται στις περιοχές του Μεξικού που πλήττονται περισσότερο από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος, με τις συμμορίες να δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι ξένοι τουρίστες σπάνια αποτελούν άμεσο στόχο των καρτέλ.

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις εναντίον ξένων επισκεπτών στις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού. Τον Νοέμβριο του 2015, δύο Αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, δολοφονήθηκαν στην πολιτεία Σιναλόα, ενώ τα πτώματά τους βρέθηκαν απανθρακωμένα.