Στα χέρια των μεξικανικών αρχών βρίσκεται ανιψιός του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Ο συλληφθείς, ο οποίος καταζητούνταν από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, εντοπίστηκε στην πολιτεία Σονόρα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το μεξικανικό υπουργείο Ασφαλείας.

Η κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται στον συλληφθέντα ως «Ισαΐ Ν.», ωστόσο δημοσιεύματα των μεξικανικών μέσων ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για τον Ισαΐ Μαρτίνες Σεπέδα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης στη Σονόρα, σε περιοχή κοντά στα αμερικανικά σύνορα.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, γνωστοποίησε το γεγονός μέσω της πλατφόρμας «Χ». Παράλληλα, ενημέρωσε για μια ακόμη σημαντική επιτυχία των Αρχών στην πολιτεία Τσιάπας (νοτιοανατολικά), όπου κατασχέθηκαν όπλα και 687 κιλά κοκαΐνης.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales. En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

«Αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν τον διαρκή συντονισμό των μεξικανικών αρχών για τη σύλληψη υψηλόβαθμων καταζητούμενων και την αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας εγκληματικών οργανώσεων», τόνισε ο Μεξικανός υπουργός.

Ο θείος του συλληφθέντος, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, υπήρξε συνιδρυτής του πανίσχυρου καρτέλ της Σιναλόα. Αφού απέδρασε θεαματικά δύο φορές από φυλακές του Μεξικού, εκδόθηκε τελικά στις ΗΠΑ το 2017. Το 2019 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, την οποία εκτίει σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

Σε αμερικανικά σωφρονιστικά ιδρύματα κρατούνται επίσης δύο από τους γιους του, ο Χοακίν και ο Οβίδιο, οι οποίοι δήλωσαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει στο μικροσκόπιο το καρτέλ Σιναλόα, θεωρώντας το άμεσα υπεύθυνο για τη μαζική εισαγωγή φαιντανύλης στο αμερικανικό έδαφος. Το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό το βάρος των έντονων πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, οι Αρχές του Μεξικού έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις και τα πλήγματα εναντίον των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.