Με μια σύντομη τοποθέτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αλλάζει τοποθεσία εξαιτίας της κακοκαιρίας και θα πραγματοποιηθεί τελικά στον Λευκό Οίκο.

«Λόγω των πιθανών δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται, η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, ενώ η επίσκεψη του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ θα αναβληθεί», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο Ντόναλντ Τραμπ σκόπευε να συγκαλέσει μια σπάνια συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο απομονωμένο ορεινό καταφύγιο του Μέριλαντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post, στη συνάντηση – όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το ζήτημα του Ιράν, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και η πορεία της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο ο Τραμπ δήλωσε πως η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται κοντά. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα στις διαπραγματεύσεις παραμένει τεταμένο, με τον Αμερικανό ηγέτη να προειδοποιεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να ξεκινήσουν εκ νέου.

Το προεδρικό καταφύγιο έχει συνδεθεί ιστορικά με μείζονες διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, όπως τις ιστορικές συμφωνίες του 1978 ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο επί προεδρίας Τζίμι Κάρτερ και την άκαρπη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύνοδο κορυφής το 2000, επί Μπιλ Κλίντον.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιλέγει συχνά το συγκεκριμένο μέρος. Η ακυρωθείσα επίσκεψη θα αποτελούσε μόλις τη δεύτερη φορά που θα μετέβαινε εκεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Η πρώτη του επίσκεψη είχε πραγματοποιηθεί λίγα 24ωρα προτού οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Παράλληλα, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με την ηγεσία των Ταλιμπάν στο ίδιο καταφύγιο, μετά από επίθεση που είχαν δεχθεί οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.